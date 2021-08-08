رفضوا دفع الغرامة.. عرض 31 شخصًا على النيابة بسبب «الكمامة»

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 9526 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9495 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 31 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 749 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، ضبط 210 قضايا فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1289 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات؛ حرصًا على سلامة المواطنين.