كيشو: «جبت لأمي حلق دهب كان نفسها فيه».. وبستعد لأولمبياد باريس 2024

قال اللاعب محمد كيشو، الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو 2020 في المصارعة، إنه وحيد أبيه وأمه، وهذا كان شيئا صعبا عليهما، بسبب سفره الدائم في التدريبات والمعسكرات، لافتا إلى أن والديه كانا متفرغين له، متابعا: «إحنا عيلة بسيطة، بس ربنا كريم وحاسس بينا وبتضحياتنا، وأنا أبويا بيشتغل في مصنع، إنما أمي كنت أنا شغلتها، وكنت شايفهم بييجوا على نفسهم في حاجات كتير عشاني، وكان فيه مصروف ودراسة وغيره، وأنا كنت عاوز أفرح وأول هدية جبتهلها كانت حلق دهب، كان نفسها فيه وهي تستاهل عشان تعبت معايا كتير».

وأضاف «كيشو»، خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنه بدأ التفكير في الاستعداد لأولمبياد باريس 2024، لأن البطولة تحتاج تركيزا عاليا مستمرا، لافتا إلى أنه لديه تقليد يحتفل به عند تحقيق الميدالية، وهو رفع مدربه في الهواء، لأن هذا المدرب بذل مجهودا كبيرا معه.

وأوضح نجم مصر في المصارعة أن مدربه كمال عبده بذل مجهودا كبيرا، وكان بمثابة أبيه، وحرص على دعمه دائما، وسهر على راحته وحفزه بشكل دائم، لافتا إلى أنه حصل على دعم كبير من المدربين ووزارة الشباب وأصدقائه، خاصة أنهم حضروا لاستقباله في المطار عقب عودته من أولمبياد طوكيو 2020.