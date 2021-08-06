وصول كيشو صاحب «برونزية أولمبياد طوكيو» إلى مطار القاهرة

وسط غياب جماهيري وتشديدات أمنية، وصل قبل قليل اللاعب المصري محمد إبراهيم كيشو الفائز بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى مطار القاهرة على متن الرحلة رقم 582 لوفتاهانزا.

وكان في استقبال اللاعب فور وصوله، فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، وأتوبيس مكشوف.

وحقق محمد إبراهيم كيشو الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلو جرام، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عقب تغلبه على منافسه الروسي « أرتيم سوركوف».

وتغلب «كيشو» على بطل العالم السابق «سوركوف» عبر التعادل «1-1» محققا الفوز في النزال بفضل قاعدة المتعادل الأخير، والتي تنص على فوز المصارع الذي يعادل النتيجة، ليحقق النصر لمصر ويرفع رايتها عالية خفاقة، ويسعد قلوب الملايين.