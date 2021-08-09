المتهم بـ«ذبح» جزار الجيزة: «بيطالبني بفلوسه وبيتعمد إهانتي»

أدلى تاجر الماشية المتهم بذبح جزار فى منطقة الجيزة، باعترافات تفصيلية حول جريمة قتل المجني عليه، الذي استدرجه بحجة سداد الديون المستحقة له، وتسديد له طعنات في أماكن متفرقة بجسده إلى أن فارق الحياة، ثم ألقى جثته في مكان مهجور بالجيزة، وسرق هاتفه ولاذ بالفرار.

اعترافات المتهم بـ«ذبح» جزار في الجيزة

وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه اقترض مبلغًا ماليًا من المجني عليه، واتفق على موعد لسداد المبلغ إلا أنه لم يف بوعده، فبدأ الأخير مطالبته بسداد المبلغ بالحسنى تارة وبالإهانة تارة أخرى أمام التجار والمتعاملين معهما، وقرر الأول التخلص منه.

استقر المتهم على قتل المجني عليه للتخلص من الإهانة المستمرة والمطالبات، وأجرى اتصالا بالمجني عليه يخبره أنه تمكن من جمع مبلغ الدين المطلوب سداده، واستقلا سويا دراجة نارية يقودها المجني عليه، وسلكا طريقًا مهجورًا.

وأثناء استقلالهما الدراجة أخرج المتهم مطواه، وأصاب المجني عليه بجرح ذبحي فى الرقبة، ثم سدد له طعنات متتالية في أنحاء متفرقة بالجسد، وسقط مضرجًا بدمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتمكن المتهم من الهرب بعدما استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة في أحد الطرق، وأمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المجني عليه، إذ أسفر الفحص عن أن المجني عليه مذبوح ومصاب بعدة طعنات في أماكن متفرقة بجسده، وأنه يعمل جزارا ويقيم بمحافظة الجيزة.

وبعد تحديد هوية المجني عليه، فحص فريق البحث علاقاته وتعاملاته، وتبين من التحريات أن خلافًا ماليًا وقع قبل أيام بين المجني عليه وآخر يعمل تاجرًا للمواشي، وأن الأخير هو مرتكب الواقعة.

ضبط واعتراف

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقال إنه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي، وإن الأخير دائم مطالبته به أمام الآخرين وإهانته، مما أثار حفيظته وعقد العزم على قتله، واستدرجه بزعم سداد الدين وأثناء استقلالهما الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه بمكان الواقعة غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض إلى أن فارق الحياة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.