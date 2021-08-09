رامي صبري يحيي أول حفل غنائي بعد وفاة شقيقه

أحيا الفنان رامي صبري منذ قليل، أولى حفلاته الغنائية بعد إنهائه فترة الحداد على وفاة شقيقه، وذلك في فندق الماسة بمدينة نصر، وتأتي هذه الحفلة ضمن افتتاح مشروع تجاري جديد.

وهذه تعد الحفلة الغنائية الأولى لرامي صبري، بعد وفاة شقيقه كريم صبري، بنحو شهر واحد فقط، حيث توفى يوم 12 يوليو، بعد تعرضه لحادث غرق في ترعة المريوطية.

وقدم رامي صبري، خلال الحفل عددا من أغانيه الخاصة التي يحبها الجمهور كما حرص الجمهور على طلب عدد من الأغاني وبالفعل استجاب لهم رامي.

يذكر أن رامي صبري كان قد تعرض لهجوم كبير بمجرد إعلانه على صفحته بموقع «فيس بوك»، إنهاء الحداد على وفاة شقيقه كريم صبري، وأنه سيستكمل نشاطه الفني.

ونشر رامي قائلا «إن شاء الله هرجع اشتغل تاني من أول أغسطس، وآسف جدا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية، لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه، وميكتبهاش لحد اللهم آمين الزعل جوا القلب والحياة هتمشي».

وبعدها مباشرة، أعلن الفنان رامى صبري عن خطة الحفلات المقرر أن يحييها الفترة المقبلة، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي، ضمن حفلات صيف جدة يوم 19 أغسطس.

وكان رامي صبري، قد طرح «ديو غنائي» يجمع بينه وبين شقيقه كريم صبري، من خلال صفحته الخاصة على «فيس بوك»، وقال: «هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت، بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي».

وتابع: «وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها. بس كنت دايما بسيبه براحته.. لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا اوي ياحبيبي.. في الجنة إن شاء الله. ربنا يرحمك ويصبرنا أنا ووالدتك ووالدك وإخواتنا على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت ياريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله».