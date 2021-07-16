رامى صبرى: شكر واجب لكل زمايلي على المواساة في وفاة أخي الغالي

وجّه المطرب رامي صبري، الشكر لأصدقائه بالوسط الفني، لتقديمهم التعازي له لوفاة شقيقه منذ أيام قليلة غرقا في ترعة المريوطية.

وحرص رامي على مشاركة منشورات عزاء الفنانين والمطربين له وذلك عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «شكر واجب لكل زمايلي واخواتي الفنانين المحترمين على المواساة في وفاة اخي الغالي كريم.. شكر الله سعيكم جميعا وتقبل دُعائكم ولا أراكم مكروهاً فى عزيزٍ لديكم».

وكان من ضمن هؤلاء النجوم: «عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، جنات، أحمد جمال، إيهاب توفيق، محمد حماقي»، وعدد من الشعراء والملحنين.

يذكر أن الفنان رامي صبري أعلن وفاة أخيه «كريم»، مساء الأحد الماضي، وكشفت التحقيقات أن الوفاة جاءت بسبب غرقه في ترعة المريوطية.

رامي صبري ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة

ونعى رامي صبري، شقيقه بكلمات مؤثرة، إذ نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «دايما كنت بقولك نفسي أشوفك أحسن مني، وفعلا خدت الشهادة وبقيت أحسن مني يا حبيبي، ربنا يرحمك، ادعوله».

وأثناء تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لم يتمالك رامي دموعه قبل انطلاق صلاة الجنازة على شقيقه، التي حضرها المنتج وليد منصور والمطرب مينا عطا ومحمد الشرنوبي ورامي جمال، وعدد من أصدقاء الراحل، الذين حرصوا علي مواساة المطرب في مصابه.

وكانت الفنانة شذى، أعلنت وفاة شقيق رامي صبري، قائلة: «البقاء والدوام لله، كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مفيش كلام نافع يتقال والله غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب».