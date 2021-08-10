الطفل «فارس» يعاني من تشوهات عظام وأسرته تتمنى علاجه.. وُلد بعد 13 سنة

«كف اليد بها 4 أصابع فقط، وذراعاه بدون عظام، ويعاني من تشوهات في العمود الفقري والجمجمة» هذه هي الحالة العامة للطفل فارس علاء الدين عمره 5 شهور، من قرية «طناح» مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، علاوة على أنه يعاني من وجود ثقبين في القلب، وتعاني أسرته من عدم توافر علاجه، ويحتاج إلى متابعة في مستشفى متخصص في طب الأطفال، ولا تستطيع أسرته أن تتحمل نفقات علاجه الكبيرة وتتمنى أن يصدر له قرار علاج على نفقة الدولة، لأن نفقات علاجه الكبيرة لا يستطيع أحد تحملها.

والد فارس: أنجبتها بعد 13 سنة من توقف الإنجاب

قال علاء الدين محمد، 50 عاما، والد الطفل، إن «حمل الطفل جاء متأخرا مدة 13 عاما بعد فترة كبيرة من توقف والدة الطفل عن الحمل، فوجئنا بالطبيب يخبرنا أن زوجتي حامل وفي الشهر الثالث، ولا تتحمل الجنين، إلا أن في نفس الوقت رفض الأطباء إجراء عملية إجهاض لها رغم خطورة الحمل على حياته، وكانت تعاني من الضغط المرتفع حتى أنها قبل الولادة كانت تحصل على 7 أقراص لعلاج الضغط خلال اليوم».

الأب: فوجئنا أن الطفل غير طبيعي ويعاني من تشوه العظام

وأضاف والد الطفل فارس لـ«الوطن»، أنه «عندما جاء وقت الولادة كان يجب نقلها إلى جامعة المنصورة للولادة بها، والحمد لله وضعت الطفل وكان يحتاج لوضعه في الحضانة بعد الولادة إلا أننا فوجئنا أن الطفل غير طبيعي ويعاني من تشوه العظام ومن أشياء كثيرة أخرى».

وأشار إلى أن «التقارير الطبية أكدت أن الطفل يعاني من عيوب خلقية ووراثية في العظام وثقب في القلب، ويحتاج إلى المتابعة المستمرة في عيادة الوراثة، إلا أن تكاليف العلاج والانتقال والمتابعة تحتاج إلى الكثير من التكاليف والتي لا أقدر عليها فأنا دخلي محدود».

وأكد أن الطفل «لا يوجد في يديه عظام وبكل يد 4 أصابع فقط، علاوة على وجود تشوهات في العمود الفقري، وكل ما أتمناه أن تتبنى وزارة الصحة حالة ابني فارس، وإصدار قرار لعلاجه على نفقة الدولة، وأن نجد العلاج المناسب لحالته».