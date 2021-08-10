بعد محاولة سيطرة حركة طالبان على المدينة.. معلومات عن مزار شريف

واصلت حركة طالبان ضغطها وتقدمها فى شمال أفغانستان، حيث سيطرت على سادس عاصمة لولاية، فى الوقت الذى أكد فيه الجيش الأفغانى أنه حقق نجاحات ضد الحركة فى الجنوب.

وأعلن صفة الله سمنجانى نائب حاكم ولاية «سمنجان»، أن مسلحي طالبان سيطروا على أيبك، عاصمة الولاية الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب قندوز.

وأوضح أن وجهاء طلبوا من حاكم الولاية سحب قوات الحكومة من المدينة لتجنيبها القتال، وأنه وافق على ذلك.

واستولت الحركة بعد قتال عنيف على قندوز، التي كانوا يحاصرونها منذ بضعة أسابيع، ثم على سارى بول وتالقان عاصمتى الولايتين الواقعتين فى جنوب قندوز وشرقها.

وأكدت الحركة المسلحة أنها تقدمت بوجه القوات الحكومية في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ وكبرى مدن شمال أفغانستان.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن «مزار شريف»:

- مزار شريف هي رابع أكبر مدن أفغانستان من حيث عدد السكان.

- يبلغ عدد سكانها 183000 نسمة حسب التقديرات الرسمية الأفغانية.

- مزار شريف هي عاصمة ولاية بلخ.

- ترتبط بالعاصمة الأفغانية كابول بواسطة الطرق في جنوب شرق المدينة، وغربها تقع مدينة هرات، وشمالها دولة أوزبكستان.

- يتضح من الاسم البشتوني والدري الذي يعني المزار الشريف، يشير الاسم إلى مسجد تاريخي في المدينة يسمى بالمسجد الأزرق.

- في مزار شريف يشكل الطاجيك ما نسبته (40%) من السكان، بينما يشكل البشتون (25%) والهزارة (10%) والأوزبك (20%) والعرب (5%)، بحسب دائرة المعارف البريطانية.

- من الناحية الدينية، يعتبر أكثر من 99 % من الأفغان في مزار شريف من المسلمين ، الأغلبية من السنة مع أقلية من الشيعة تمثل 7 % حسب تقرير الأمم المتحدة.

- هي من الدعائم التي استندت عليها الحكومة للسيطرة على شمال البلاد في السابق.

- سيشكل سقوطها ضربة قاسية جداً للسلطات الأفغانية.