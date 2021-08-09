عاجل..«طالبان» تقتحم مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان

اقتحمت حركة «طالبان» الأفغانية، مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال البلاد، وسط معارك مع قوات الأمن الأفغانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وسيطرت الحركة في وقت سابق، على عواصم 3 ولايات أفغانية خلال يوم واحد فقط بعد هجمات لمقاتليها للسيطرة على مناطق في شمالي البلاد.

وأعلنت «طالبان»، أمس الأحد، سيطرتها على طالوقان، عاصمة ولاية تخار، بعد أن سيطر مقاتلوها أيضا على مدينتي قندوز وساري بول.

وقالت الحركة في بيان، إنه بعد قتال عنيف استولى عناصرها على عاصمة قندوز، مضيفة إن عناصرها استولوا على مدينة ساري بول والمباني الحكومية وجميع المنشآت هناك.

من جانبه، أشار مسؤول محلي، لهيئة الإذاعة البريطامية «بي بي سي»، إن مدينة قندوز سقطت بيد «طالبان» باستثناء مطارها، وقد شوهد علم الحركة مرفوعا وسطها.