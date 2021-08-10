كاتب: السودانيون قاوموا فكر الإخوان منذ ظهوره

قال الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين، إن دولة السودان تعاملت مع الإخوان بنفس الطريقة التي تعاملت بها مصر، لافتا إلى أن السودانيين قاوموا فكر الإخوان منذ ظهوره واستغلالهم عدة حركات من أجل نشر أفكارهم.

وأكد الكاتب الصحفي السوداني، خلال مداخلة عبر زوم في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، أمس الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنهم كانوا يستخدمون شعارات تردد أن الحاكمية لله من أجل إسقاط باقي التيارات لكي يتولوا هم السلطة ولكن عرف الجميع أن الجماعة تتلون وتغير جلدها كل فترة لتعود للمشهد السياسي مرة أخرى لتتغول في المجتمع ولديهم أساليب كثيرة من بينهم محاولة الاندماج في المجتمع في الوقت الحالي بصورة غير ملفتة حتى تستقر الأمور ليعودوا إلى المشهد السياسي مرة أخرى.

في نفس السياق، ذكر الكاتب الصحفي التونسي عماد بن حليمة «فرغلي»، خلال مداخلة عبر زوم في نفس البرنامج، أن الإخوان يرفعون شعار إما نحكمكم أو نقتلكم لدرجة أن إخوانيا مهاجرا في أمريكا طالب بوقف تزويد الولايات المتحدة تونس بلقاحات كورونا حتى يعود الرئيس التونسي قيس بن سعيد عن قراراته الأخيرة، لافتا إلى أن الإخوان ستحتفل بمئوية تأسيسها في السجون.

وأكد أن جماعة الإخوان ولدت في مصر وماتت في مصر والآن تسقط الفروع الخاصة بها بعد أن ظهر التنظيم من أجل خدمة المصالح الخارجية على يد بريطانيا.