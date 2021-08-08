أول تعليق من نجل محمد حسان على شهادة والده ضد الإخوان وداعش

لجأ أحمد حسان، نجل الداعية السلفي الشيخ محمد حسان، إلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للثناء في أبيه ومدحه، تعقيبا على شهادته التي أدلى بها أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «داعش إمبابة».

شهادة الشيخ محمد حسان أمام المحكمة

وجاء التعليق الأول لأسرة الشيخ محمد حسان ردا على الهجوم الذي تعرض له بسبب شهادته في المحكمة، وقال فيها إن الجماعات التي تستحل دماء رجال الجيش والشرطة هي جماعة منحرفة عن سنة رسول الله، وإن تنظيم القاعدة أصله التكفير، وإن الإخوان كانت في بدايتها جماعة دعوية ثم تحولت لحزب سياسي يريد الحكم، وبالفعل وصلوا للحكم ومع ذلك لم توفق في حكم مصر، لأنَها لم تستطع الانتقال من فقه الجماعة إلى فقه الدولة ومن سياسة الجماعة ذات القلب الواحد إلى حكم الدولة، وحينما حدث الصدام بين الجماعة والدولة بكل مؤسساتها جيش وشرطة والإعلام وقضاء، رفعت شعار الشرعية، مشيرا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي، رأس الخوارج وأصحاب الانحراف الفكري الذي يدمّر ويخرّب.

لمشاهدة شهادة الشيخ محمد حسان من هنــــــــــــا

تعليق نجل محمد حسان على شهادة والده

وقال أحمد حسان في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" تحت عنوان «بدرُ قلبي»: «زادكَ الله علماً وفهماً وفصاحةً وحكمةً وحُجةً وأدباً وإنصافاً وصدقاً وتجرداً وثباتاً وجمالاً وروعةً وتألقاً وإخلاصاً، أُشهد الله أني ما رأيتُ أحداً يحملُ همَّ دينه وأُمّته ووطنه مثلك يا أبي، وما رأيتُ أحداً يحبُ رسول الله ﷺ بصدقٍ واتباع ويقتفي أثره حتى في بيته مثلك يا أبي، وما رأيتُ أحداً حريصاً على إخوانه يحبُ الخيرَ لهم ويقدمهم على نفسه مثلما تفعل، وأُشهد الله أنك لا تقول كلمةً إلا لله، وأنك ما جاملتَ يوماً أي أحدٍ على حساب دينك، وأنك ما انتصرت لنفسك قطّ، وأنك في سِرِّك كعلانيتك لا تخشى إلا الله، أسأل الله أن يحفظك بما يحفظُ به عبادَهُ الصالحين وأن ينصر بك الدين وأن يبارك في عمرك وعلمك وأن ينفع بك العباد والبلاد».

أحمد حسان نجل الشيخ محمد حسان، يصف نفسه على صفحته على فيس بوك بأنه «قارئ ومنشد وإعلامي، ومقدم برنامج اقرأ وارتق بقناة الرحمة الفضائية».