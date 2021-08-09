غادة والي: توجد زيادة في استخدام المخدرات بالمنطقة العربية
كتب:
محمود البدوي
11:54 م | الإثنين 09 أغسطس 2021
الدكتورة غادة والي .. المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة
قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إنه توجد زيادة في استخدام المخدرات بالمنطقة العربية كدول مرور وإنتاج، خاصة في البلاد التي تشهد عدم استقرار مثل سوريا، مؤكدة استهداف عصابات الجريمة المنظمة المنطقة العربية وإفريقيا بسبب ارتفاع عدد الشباب بها، موضحة أن الحشيش الأكثر استخدامًا حول العالم حتى الآن، بالإضافة إلى انخفاض درجة الوعي بمخاطره التي تصل إلى التأثير سلبيا على خلايا المخ.
هناك زيادة في عدد وأنواع المخدرات المخلقة كيميائيا
وأضافت «والي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك زيادة في عدد وأنواع المخدرات المخلقة كيميائيًا والتي تصل مخاطرها إلى الوفاة، كما أن مجموعة دول العشرين ناقشت مسألة استيلاء الجماعات الإرهابية على الآثار والاتجار بها، فالجماعات الإرهابية تستخدم موارد الاتجار في الآثار لتمويل عملياتها، كما أن أفغانستان وكولومبيا وأمريكا الجنوبية، ومناطق سيطرة الجماعات الإرهابية بسوريا من أكثر مناطق إنتاج المخدرات حول العالم
يوجد استمرار لمعاناة دول شمال أفريقيا من تداول الترامادول
وتابعت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن هناك استمرار لمعاناة دول شمال أفريقيا من تداول الترامادول، موضحة وجود رصد لانخفاض أسعار المخدرات في أفغانستان بسبب زيادة المساحة المنزرعة إلى 37%، إضافة إلى انخفاضها في بعض دول أمريكا الجنوبية بسبب صعوبة توزيعها الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، كما أنها عرضت موضوع القرصنة الدولية وخطرها على السلم والأمن الدوليين في جلسة مجلس الأمن.
وأوضحت أن زيادة الحركة التجارية أدى إلى زيادة القرصنة، وقدمت اليوم في مجلس الأمن العديد من الاقتراحات للحد من ظاهرة القرصنة البحرية، فغرب إفريقيا الأكثر تضررًا من عمليات القرصنة البحرية، و 90% من حوادث الخطف حدثت في خليج غينيا، مضيفة أنه في الصيف الأول من 2020 جرى اختطاف 45 شخصًا واحتجاز 23 آخرين، ومن الضروري أن تتعاون دول العالم لتأمين المحيطات والبحار الدولية.
البلاد الصغيرة قد لا تملك إلا كابل إنترنت وحيد
وأشارت إلى أن جلسة مجلس الأمن كانت بحضور الرئيس الروسي بوتين، وحضور رفيع المستوى لشخصيات عالمية، وقدمت مقترحات بمجالات تعزيز الأمن البحري لينظر فيها مجلس الأمن، ومن أهم المخاطر التي ظهرت مؤخرًا تأمين الكابلات البحرية، فاستخدام الكابلات البحرية زاد بنسبة 50 % بعد جائحة كورونا بسبب زيادة استخدام الإنترنت، لافتة إلى أن البلاد الصغيرة قد لا تملك إلا كابل واحد يتيح لها الإنترنت.
شمال إفريقيا ما زال يصدر العديد من الجرائم
وواصلت أن شمال إفريقيا ما زال يصدر العديد من الجرائم، لذا يقدم مجلس الأمن برنامجًا للحد من الهجرة غير الشرعية، موضحة أن المواطنين يستخدمون أماكن نائية في شمال إفريقيا للمرور إلى أوروبا، وأغلبهم من النساء والأطفال، كما أن مستوى الحضور في جلسة مجلس الأمن، يعكس مدى الاهتمام بتأمين المناطق البحرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن هناك عقوبات متفق عليها بشأن التعدي على أمن البحار.
القراصنة طوروا أدواتهم بشكل يدعو للقلق
وأشارت إلى أن العصابات التي انتشرت في البحار اعتمدت على وسائل اتصال حديثة، وأصبحت تمثل تهديدًا كبيرًا لأمن البحار، و القراصنة طوروا أدواتهم بشكل يدعو للقلق، كما قدمت مقترحات لمجلس الأمن بشأن تعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة، مشيرة إلى أن ما يحدث في أفغانستان يمثل تهديدًا كبيرًا للمرأة، فهناك ارتباط بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ويوجد بينهما تعاون واستفادة من عائدات الاتجار في المخدرات، لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية