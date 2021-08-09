غادة والي: توجد زيادة في استخدام المخدرات بالمنطقة العربية

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إنه توجد زيادة في استخدام المخدرات بالمنطقة العربية كدول مرور وإنتاج، خاصة في البلاد التي تشهد عدم استقرار مثل سوريا، مؤكدة استهداف عصابات الجريمة المنظمة المنطقة العربية وإفريقيا بسبب ارتفاع عدد الشباب بها، موضحة أن الحشيش الأكثر استخدامًا حول العالم حتى الآن، بالإضافة إلى انخفاض درجة الوعي بمخاطره التي تصل إلى التأثير سلبيا على خلايا المخ.

هناك زيادة في عدد وأنواع المخدرات المخلقة كيميائيا

وأضافت «والي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك زيادة في عدد وأنواع المخدرات المخلقة كيميائيًا والتي تصل مخاطرها إلى الوفاة، كما أن مجموعة دول العشرين ناقشت مسألة استيلاء الجماعات الإرهابية على الآثار والاتجار بها، فالجماعات الإرهابية تستخدم موارد الاتجار في الآثار لتمويل عملياتها، كما أن أفغانستان وكولومبيا وأمريكا الجنوبية، ومناطق سيطرة الجماعات الإرهابية بسوريا من أكثر مناطق إنتاج المخدرات حول العالم

يوجد استمرار لمعاناة دول شمال أفريقيا من تداول الترامادول

وتابعت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن هناك استمرار لمعاناة دول شمال أفريقيا من تداول الترامادول، موضحة وجود رصد لانخفاض أسعار المخدرات في أفغانستان بسبب زيادة المساحة المنزرعة إلى 37%، إضافة إلى انخفاضها في بعض دول أمريكا الجنوبية بسبب صعوبة توزيعها الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، كما أنها عرضت موضوع القرصنة الدولية وخطرها على السلم والأمن الدوليين في جلسة مجلس الأمن.

وأوضحت أن زيادة الحركة التجارية أدى إلى زيادة القرصنة، وقدمت اليوم في مجلس الأمن العديد من الاقتراحات للحد من ظاهرة القرصنة البحرية، فغرب إفريقيا الأكثر تضررًا من عمليات القرصنة البحرية، و 90% من حوادث الخطف حدثت في خليج غينيا، مضيفة أنه في الصيف الأول من 2020 جرى اختطاف 45 شخصًا واحتجاز 23 آخرين، ومن الضروري أن تتعاون دول العالم لتأمين المحيطات والبحار الدولية.

البلاد الصغيرة قد لا تملك إلا كابل إنترنت وحيد

وأشارت إلى أن جلسة مجلس الأمن كانت بحضور الرئيس الروسي بوتين، وحضور رفيع المستوى لشخصيات عالمية، وقدمت مقترحات بمجالات تعزيز الأمن البحري لينظر فيها مجلس الأمن، ومن أهم المخاطر التي ظهرت مؤخرًا تأمين الكابلات البحرية، فاستخدام الكابلات البحرية زاد بنسبة 50 % بعد جائحة كورونا بسبب زيادة استخدام الإنترنت، لافتة إلى أن البلاد الصغيرة قد لا تملك إلا كابل واحد يتيح لها الإنترنت.

شمال إفريقيا ما زال يصدر العديد من الجرائم

وواصلت أن شمال إفريقيا ما زال يصدر العديد من الجرائم، لذا يقدم مجلس الأمن برنامجًا للحد من الهجرة غير الشرعية، موضحة أن المواطنين يستخدمون أماكن نائية في شمال إفريقيا للمرور إلى أوروبا، وأغلبهم من النساء والأطفال، كما أن مستوى الحضور في جلسة مجلس الأمن، يعكس مدى الاهتمام بتأمين المناطق البحرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن هناك عقوبات متفق عليها بشأن التعدي على أمن البحار.

القراصنة طوروا أدواتهم بشكل يدعو للقلق

وأشارت إلى أن العصابات التي انتشرت في البحار اعتمدت على وسائل اتصال حديثة، وأصبحت تمثل تهديدًا كبيرًا لأمن البحار، و القراصنة طوروا أدواتهم بشكل يدعو للقلق، كما قدمت مقترحات لمجلس الأمن بشأن تعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة، مشيرة إلى أن ما يحدث في أفغانستان يمثل تهديدًا كبيرًا للمرأة، فهناك ارتباط بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ويوجد بينهما تعاون واستفادة من عائدات الاتجار في المخدرات، لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية