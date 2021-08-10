واشنطن ترفض أي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم في بحر الصين الجنوبي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده ترفض أي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم في بحر الصين الجنوبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووقع صدام بين الولايات المتحدة والصين بشأن تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي عقد، أمس الاثنين، حول الأمن البحري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بلينكن، تعليقا على مطالبات بكين المتزايدة بالسيادة على مناطق من بحر الصين الجنوبي: «في بحر الصين الجنوبي، شهدنا مواجهات خطيرة بين السفن في البحر وأعمالا استفزازية لدفع مزاعم بحرية غير قانونية، لقد كانت الولايات المتحدة واضحة بشأن مخاوفها فيما يتعلق بإجراءات ترهيب الدول الأخرى التي تدخل بشكل قانوني إلى مواردها البحرية والبلطجة عليها».

بلينكن: المسؤولية الأكبر تقع على عاتق واشنطن للدفاع عن القواعد التي تم الاتفاق عليها

وأضاف الوزير الأمريكي أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق واشنطن وجميع البلدان الأخرى للدفاع عن القواعد التي تم الاتفاق عليها من الجميع على اتباعها، وحل النزاعات البحرية سلميا.

بدوره، اتهم نائب مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة «داي بينج»، الولايات المتحدة بأنها أكبر تهديد للسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، ووصف المسؤول الصيني، ضجيج واشنطن في مجلس الأمن الدولي بأن له دوافع سياسية بالكامل.

ووصف «بينج»، قرار محكمة تحكيم دولية لصالح الفلبين بأنه باطل وبدون أي قوة ملزمة، معتبرا أن هناك أخطاء واضحة في تحديد الوقائع.