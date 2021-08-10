7 معلومات عن السفير النيوزيلندي بالقاهرة: أهلاوي يحب المانجو والملوخية

للعام الثاني على التوالي، حرص السفير النوزيلندي لويس جريج على زيارة مدينة الإسماعيلية من أجل الحصول على بعض أصناف فاكهة المانجو التي يحبها، حيث يحرص على شراء كميات كبيرة من المانجو ليأكل منها ويهدي العاملين معه وبعض السفراء الأجانب العاملين في مصر.

وأجرى السفير النيوزيلندي مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» وذلك من أجل الحديث عن رحلته للإسماعيلية للحصول على المانجو.

أبرز المعلومات عن السفير النيوزيلندي نرصدها لكم كما يلي:

1- يعتبر مصر هي أم المانجو ويؤكد أن أفضل أنواع المانجو في العالم موجودة في مصر.

2- يحب الفواكه خاصة فاكهة المانجو ويحب المانجو العويس والألفونس والفص.

3- يحب الأكلات المصرية مثل الملوخية والمحشي والكشري.

4- يشجع النادي الأهلي ويؤكد أن نادي الزمالك له مشجعون في نيوزيلندا.

5- يحرص على زيارة الأماكن الأثرية باستمرار ويحرص على زيارة أسوان والأقصر، والإسكندرية وبورسعيد والعلمين، وواحة سيوة، كما يزور بشكل دائم منطقة خان الخليلي بالقاهرة.

6- يمثل جريج دولته دبلوماسيًا منذ يناير 2019.

7- شغل منصب سفير نيوزيلندا أيضًا في الجزائر ولبنان وليبيا وتونس والممثل الخاص لدى فلسطين حسبما ذكرت «سكاي نيوز».