الدفاع الأفغانية: مقتل عناصر من «طالبان» خلال صد هجوم في مزار الشريف

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل عدد من عناصر حركة «طالبان» خلال صد هجوم لهم في مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ الواقعة شمالی البلاد.

وأمس الاثنين، قالت منظمة «الأمم المتحدة»، إن عدد النازحين داخل أفغانستان في ارتفاع متزايد منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في مايو الماضي إذ بلغ ما لا يقل عن 244 ألف شخص، بعد شن مسلحو حركة «طالبان» عدة هجمات ضد الحكومة، بزيادة بواقع 321% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت المنظمة في تقرير، إلى أن معظم الأفغان يفرون من مناطق بشمال شرق وشرق البلاد، مضيفة: يفتقر جميعهم تقريبا لأماكن الإيواء الملائمة وإمكانية الحصول على الرعاية الطبية والطعام الكافي، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».