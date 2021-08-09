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محمود مسلم

«الدفاع الأفغانية»: مقتل 579 مسلحا من حركة طالبان خلال 24 ساعة

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أ ش أ
10:38 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
عناصر من حركة طالبان

عناصر من حركة طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل 579 مسلحاً من حركة طالبان في مختلف أقاليم البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي - «أنه تم القضاء على 579 إرهابيا وإصابة 161 جراء عمليات قوات الأمن الوطني الأفغانية في أقاليم ننجرهار وخوست ولوجار وباكتيا وقندهار وهيرات وجوزجان وسمنجان وهلمند وتخار وقندوز، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت حركة طالبان، أمس سيطرتها على مدينة تالقان، مركز إقليم تخار شمال شرقي أفغانستان، التي تعد خامس مركز لخامس ولاية أفغانية تعلن الحركة الاستيلاء عليه.

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