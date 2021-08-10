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محمود مسلم

تثبيت حكم الإعدام الصادر بحق مواطن كندي في الصين

كتب:

وكالات
06:11 ص | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
تثبيت حكم الإعدام الصادر بحق مواطن كندي في الصين

تثبيت حكم الإعدام الصادر بحق مواطن كندي في الصين

ثبتت محكمة استئناف صينية، حكم الإعدام الصادر بحق مواطن كندي، فيما منعت السلطات الصينية، مندوبين كنديين وأوروبيين من حضور المحاكمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

والأسبوع الماضي، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مسألة الاحتجاز التعسفي لمواطنين كنديين اثنين في الصين.

وقال مكتب ترودو في بيان إن ترودو وبايدن، ناقشا احتجاز الصين التعسفي للمواطنين الكنديين مايكل سبافور ومايكل كوفريج، مضيفا: اتفق الزعيمان على ضرورة الإفراج الفوري عنهما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

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