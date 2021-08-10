إصابة ثلاثة أشخاص في حادثي تصادم بأسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص فى حادثي تصادم بطريق ديروط أسيوط الزراعى وطريق «بني مر»، التابع لمركز الفتح، اليوم، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة باصطدام سيارة «ربع نقل»، بعمود إنارة أسفل الكوبري الجديد على الطريق الزراعي دائرة المركز، ووقوع مصاب.

بالانتقال تبين إصابة السائق «محمد عاطف محمد»، وتم نقله إلى مستشفى ديروط العام، كما نجم عن الحادث إتلاف عمود الكهرباء وجاري تحديد التلفيات والإصلاح بمعرفة هندسة كهرباء مركز ديروط.

كما تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة الفتح بوصول بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة «ربع نقل»، وأخرى ملاكي بطريق بني مر دائرة المركز ووقوع مصابين.

نجم عن الحادث إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام، وجرى رفع آثار الحادثين وتسيير حركة المرور، وتحرير المحاضر اللازمة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.