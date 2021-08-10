منذر رياحنة ووفاء عامر يستأنفان تصوير «براءة ريا وسكينة» غدا

يستأنف الفنانان منذر ريحانة ووفاء عامر، تصوير المشاهد المتبقية لهما، من فيلم «براءة ريا وسكينة»، غدًا الأربعاء، داخل أحد الاستديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويُكثف المخرج عبد القادر الأطرش، تصوير المشاهد المُتبقية من الفيلم، غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، إذ تجمع المشاهد بجانب منذر رياحنة ووفاء عامر، كلّ من منة فضالي، وأحمد عبد الله محمود، وشريف باهر، وأشرف مصيلحي.

وكان المخرج عبد القادر الأطرش، قد بنى استديو خاصا بالفيلم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لاسيما وأنّ أحداث العمل تدور في حقبة زمنية قديمة تعود إلى العشرينيات من القرن الماضي.

وعلمت «الوطن» في وقتٍ سابق، أنّ حورية فرغلي اشترطت على الجهة المنتجة توجيه كل فريق العمل لعدم التدخين داخل البلاتوه، بسبب ظروفها الصحية، إذ تشعر بمتاعب ضخمة فور استنشاقها أي دخان، منذ خضوعها لجراحة مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتبقى لحورية فرغلي نحو 4 أيام وتنتهي من تصوير مشاهدها كاملة، ليدخل بعدها الفيلم مرحلة المونتاج، ولم يتحدد موعد عرضه في السينمات حتى الآن.

وتقدم أحداث الفيلم وجهة نظر مغايرة عن قصة السفاحتين ريا وسكينة، حيث تبرأهم الأحداث من الجرائم التي ارتكبوها، معتمدا على عدد من الوثائق التاريخية، وذلك وفقا لمؤلف الفيلم السيناريست أحمد عاشور.

يذكر أنّ حورية فرغلي عادت مؤخرا من أمريكا، بعد إجراء 4 عمليات جراحية في أنفها، لتعود مرة أخرى لمزاولة عملها بشكل طبيعي، بعد معاناة سنوات عديدة بسبب فقدان حاستي الشم والتذوق، ما أدى إلى دخولها في مرحلة اكتئاب، وعزلة بمنزلها، بعد تعرضها للتنمر وتشبيهها بمايكل جاكسون.