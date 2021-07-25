وفاء عامر تقدم بلاغا للنائب العام ضد مروجة شائعة صدمها لمواطن

تقدّم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ للنائب العام، وكيلا عن الفنانة وفاء عامر، ضد المدعوة سارة فريد، مطالبا بالتحقيق معها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، بسبب نشر أخبار كاذبة بغرض الإساءة لموكلته.

وقال سعيد في بلاغه، الذي حمل رقم 85620 لسنة 2021 عرائض النائب العام، إن الفنانة وفاء عامر، فوجئت بالمشكو في حقها، التي ادعت أنها صحفية، وتعمل بعدد من الفضائيات، فوجئت بها تنشر أخبارا كاذبة وملفقة بغرض التشهير بها والإساءة لها.

وأضاف أن المشكو في حقها، اختلقت أخبارا غير حقيقية، تدعي فيها أن الفنانة وفاء عامر، دهست أحد الأشخاص بسيارتها، وأنها هربت من المستشفى بمساعدة الحراس المرافقين لها، وكان ذلك على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ويحمل إسم "drsarah fared".

وشرح سعيد في بلاغه، أن المشكو في حقها، أشاعت أن أجهزة الدولة تجامل المشاهير، وتنحاز لهم دون إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، على خلاف الحقيقة.

وأكد البلاغ، أن المشكو في حقها نشرت هذه الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وتفاعل متابعوها معها بسبب شهرة الفنانة وفاء عامر، مما أدى لأضرار مادية ومعنوية جسيمة أصابت موكلته وأسرتها جراء تلك الواقعة التي افتعلتها المشكو في حقها بغرض الإساءة بسمعتها والتشهير بها، وقد تكون مأجورة لمصلحة خصوم أو منافسين للشاكية.

كما احتوى البلاغ، الذي تم تقديمه اليوم الأحد، على صور ضوئية من حساب المشكو في حقها، والمنشور الذي تضمن الواقعة المُختلقة منها، فضلا عن تعليقات من أصدقاءها بالحساب الخاص بها.