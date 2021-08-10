تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا.. يحتاج للبقاء 48 ساعة في المستشفى
كتب:
مريم الخطري
10:17 ص | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق
قال مصدر طبي على دراية بالحالة الصحية لمؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، إنّ حالته حاليا مستقرة حاليا، والفحوصات التي أجريت على رأسه بعد سقوطه عليها، أثبتت سلامته وأنّه لم يصب بأي شيء، موضحة أنّه حاليا في غرفة عادية ولا يرقد في العناية المركزة.
وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ مرضى التصلب الجانبي الضموري في العضلات، المصاب به مؤمن زكريا، غالبا ما يعانون من عدم اتزان يتسبب في سقوطهم، موضحًا أنّ أسرة مؤمن زكريا شعرت بالقلق عليه عند سقوطه على الأرض، لكن الفحوصات أثبتت أنّه لم يصب بأي أذى.
وعن خروجه من المستشفى، قال المصدر الطبي، إنّه حاليا موجود تحت الملاحظة في غرفة عادية وسيخرج خلال 48 ساعة على الأكثر، بعد انتهاء الفحوصات.
اقرأ المزيد:
-
مؤمن زكريا
-
اصابة مؤمن زكريا
-
مؤمن
-
مرض مؤمن زكريا
-
أزمة مؤمن زكريا
-
ما مرض مؤمن زكريا
-
مؤمن زكريا اليوم
-
أعارة مؤمن زكريا
-
أهداف مؤمن زكريا
-
مؤمن زكريا وزوجته
-
حوار مع مؤمن زكريا
-
إحتفال مؤمن زكريا
-
زكريا
-
مؤمن زكريا وهو تعبان
-
عيد ميلاد مؤمن زكريا
-
ما هي اصابة مؤمن زكريا
-
أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى
-
اغنيج تامر حسني لمؤمن زكريا
-
نقل مؤمن زكريا للمستشفى