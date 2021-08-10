تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا.. يحتاج للبقاء 48 ساعة في المستشفى

قال مصدر طبي على دراية بالحالة الصحية لمؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، إنّ حالته حاليا مستقرة حاليا، والفحوصات التي أجريت على رأسه بعد سقوطه عليها، أثبتت سلامته وأنّه لم يصب بأي شيء، موضحة أنّه حاليا في غرفة عادية ولا يرقد في العناية المركزة.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ مرضى التصلب الجانبي الضموري في العضلات، المصاب به مؤمن زكريا، غالبا ما يعانون من عدم اتزان يتسبب في سقوطهم، موضحًا أنّ أسرة مؤمن زكريا شعرت بالقلق عليه عند سقوطه على الأرض، لكن الفحوصات أثبتت أنّه لم يصب بأي أذى.

وعن خروجه من المستشفى، قال المصدر الطبي، إنّه حاليا موجود تحت الملاحظة في غرفة عادية وسيخرج خلال 48 ساعة على الأكثر، بعد انتهاء الفحوصات.