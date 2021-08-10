تحويلات مرورية بعد غلق كوبري محور جمال عبد الناصر التجمع الخامس

ازادادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول تحويلات مرورية تجريها الإدارة العامة للمرور بعد غلق كوبري محور جمال عبد الناصر التجمع الخامس، إذ أعلنت وزارة الداخلية صباح أمس الاثنين، إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بإنشاء كوبري سيارات أعلى الطريق الدائري بالقاهرة.

وتستعرض «الوطن» تحويلات مرورية للمواطنين بعد غلق كوبري محور جمال عبد الناصر التجمع الخامس على النحو التالي:

كوبري محور جمال عبد الناصر التجمع الخامس

وذكرت الوزارة أنَّ الإدارة العامة لمرور القاهرة تعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبري سيارات لربط محور جمال عبد الناصر «التجمع الخامس» بطريق الجيش خلف مركز المنارة للمؤتمرات مرورًا بأعلى الطريق الدائري، الأمر الذي يتطلب غلق مخرج محور جمال عبد الناصر تجاه الطريق الدائري (مسطح نفق الجولف) ضمن أعمال الإنشاء المشار إليها.

التحويلات المرورية بعد غلق كوبري محور جمال عبد الناصر التجمع الخامس

وشملت التحويلات المرورية بعد غلق كوبري محور جمال عبدالناصر الآتي:

- بالنسبة للقادم من محور جمال عبد الناصر تجاه الطريق الدائري، فسوف يسلك يمينًا بشارع الأمل (المشتل) فالدوران والعودة ثم يسلك يمينًا بجوار فندق «تريومف ليكشري» تجاه الطريق الدائري.

وأشارت الوزارة إلى أنَّه قد بدأت الأعمال الإنشائية اعتبارًا من الساعة 12 صباح أمس الاثنين، ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

يُذكر أنَّ إدارات المرور تُجري مجموعة من التحويلات المرورية بعدد من الطرق، بسبب إجراء أعمال نقل مرافق متعارضة مع محطات مترو أو لإنشاء محطات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق أو لإجراء إصلاحات بالطرق، وذلك وسط تدعيم جميع الطرق بالخدمات المرورية والعلامات الإرشادية لمنع ظهور أي كثافات مرورية للسيارات وملاحظة حركة المرور.