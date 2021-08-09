تحويلات مرورية لإنشاء كوبري أعلى «دائري القاهرة».. اعرف الطرق البديلة

تعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بإنشاء كوبري سيارات، لربط محور جمال عبدالناصر «التجمع الخامس» بطريق الجيش خلف مركز المنارة للمؤتمرات، مرورا بأعلى الطريق الدائري، ما يتطلب غلق مخرج محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائري بالقاهرة (مسطح نفق الجولف) ضمن أعمال الإنشاء المشار إليها.

وتجري الإدارة بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائري، يسلك يمينا شارع الأمل «المشتل»، فالدوران والعودة، فيمينا بجوار فندق تريومف ليكشري تجاه الطريق الدائري، وتبدأ الأعمال اعتبارا من الساعة 12,00 صباحا بعد منتصف الليل، يوم الإثنين 9/8/2021 ولمدة 3 أشهر.