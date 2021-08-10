سبتمبر المقبل.. انعقاد مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين

ينظم الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الأفروآسيوي وإعادة التأمين، ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين، والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة الإدارية، في أحد فنادق شرم الشيخ خلال الفترة من 19-22 سبتمبر 2021.

ويأتي المؤتمر، ضمن جولة جديدة من التنسيق ودعم الجهود على المستوى الاقليمى والعالمى للارتقاء بصناعة التأمين وإعادة التأمين.

وأشار يوسف فاسي رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إلى مناقشة العديد من الموضوعات خلال المؤتمر، منها: دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين، استراتيجيات الاستدامة والشمول المالي، دور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين، التميز في تطوير نماذج الأعمال، وقدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة – ما بعد كوفيد 19.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية وأعضاء الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين وخبراء التأمين الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر أو غير مباشر.

من جانبه، صرح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن المؤتمر يهدف إلى ابراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات التي واجهت صناعة التأمين بسبب وباء كوفيد – 19 والتغلب عليها والدروس المستفادة من هذه الازمة ورؤية صناعة التأمين لحقبة ما بعد كوفيد -19.

ويعد المؤتمر بمثابة فتح نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصري وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية وفتح فرص جديدة من نوعها من اجل مساندة وتعزيز صناعة التأمين في مصر لضمان نجاحها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين.

وأضاف «لا شك أن هذا الملتقى يمثل فرصة حقيقية لكافة المشاركين على المستوى المحلى والعربي والعالمي للتعرف على الأفاق المستقبلية للتأمين على مستوى صناعة التأمين العالمية، وسيشهد المؤتمر هذا العام حضور ضيف شرف الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار السابق».

وتأتي أهمية انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ؛ للتأكيد أن مصر مازالت مقصدًا سياحيًا جاذبًا لعقد مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات ذات الطبيعة الدولية بصناعة التأمين ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الاعلام المحلية والعالمية.