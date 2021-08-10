«البارالمبية المصرية» تتوقع حصد مصر 7 ميداليات في أولمبياد طوكيو

قال إيهاب حسنين، نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، إنّ البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو تضم 49 لاعبا، بينهم 20 لاعبة يشاركون في 8 ألعاب: 2 في الباراتايكوندو، و1 في الريشة الطائرة، و6 في كرة الهدف، و4 في السباحة، و4 في تنس الطاولة، ولاعب ولاعبة في ألعاب القوى، و7 لاعبين و8 لاعبات في رفع الأثقال، و12 لاعبا في الكرة الطائرة، كما تشارك البعثة في 3 ألعاب جديدة لأول مرة، متوقعًا فوز مصر بـ5 إلى 7 ميداليات.

وأضاف حسنين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد، أنّ منتخب الكرة الطائرة موجود في معسكره بكازاخستان، كما أنّ كل المنتخبات دخلت معسكرات منذ فترة طويلة، وكلهم مستعدون للحصول على ميداليات.

وتابع نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أنّ مصر شاركت في 11 دورة وحازت 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية فضية، وكانت أول دورة تشارك فيها خلال عام 1972م، لافتًا إلى أنّ مصر ستخوض منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة.

وأردف إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أنّ الفوج الأول - الإداري - من البعثة المصرية، يغادر إلى طوكيو يوم 19 أغسطس والفوج الأساسي يغادر يوم 21 من نفس الشهر، والعودة ستكون بالتناوب.

وهنأ إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والبعثة الأولمبية على حصد 6 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية، مشددًا على أنّ هناك دعم حكومي كبير للبعثة البارالمبية في السنوات الماضية.