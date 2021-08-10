إزالة 4 تعديات على مساحة 480 مترا بنطاق 3 مراكز في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد في بيان صحفي، اليزم، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «المحمودية - بدر - دمنهور»، عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 480 م2 عبارة عن إزالة حالتي تعدٍ بمساحة 230 م بنطاق قرية «أريمون» بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية.

كما اسفرت الحملات عن إيقاف أعمال وفك شدة خشبية كانت ممهدة لصب أعمدة دور رابع علوى بمساحة 150 م2 دون ترخيص على أرض زراعية بنطاق وحدة النجاح بمركز بدر، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ بمساحة 100 م بقرية نصار بزاوية غزال بدمنهور عبارة عن سملات خرسانية، جرى إزالتها في المهد.

وفي وقت سابق، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي ابراهيم، حملة لإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 560 م2 بقرية المسين عبارة عن شدة خشبية لإنشاء قواعد خرسانية، وتم التحفظ على معدات البناء، وحرر المحضر اللازم بذلك.