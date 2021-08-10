مدبولي: تطوير صناعة السيارات وبرمجياتها في أولويات الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ تطوير صناعة السيارات وما يتصل بها من تكنولوجيا، يأتي في أولويات المرحلة الحالية، في ضوء ما تشهده هذه الصناعة من طفرة فيما يخص البرمجيات، ونظم التشغيل، والتحكم.

وأضاف مدبولي، في تصريحات على هامش ترؤوسه اجتماعا مع عدد من المسؤولين بحضور جمعية «اتصال» وشركات تطوير برمجيات السيارات، أنّ الحكومة مهتمة بتنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وعندما تمّ الإعلان عن برنامج الإصلاح الهيكلي، أكدت الحكومة أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية عدد من القطاعات، يأتي في مقدمتها قطاعا الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت رئيس الوزراء، إلى المبادرات التصنيعية التي تقدمت بها الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات للدخول في هذا القطاع المهم، مشيرا إلى أنّه حين عُرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه على الفور بأن تقدم الدولة كل أشكال المساندة والدعم لتلك الشركات، حتى تحقق مصر ميزات نسبية تؤهلها لتأدية دور ملموس في هذا المجال الواعد.