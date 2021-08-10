ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ المرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة تستهدف 13 نوعًا من الإعاقات الشديدة، وهي متلازمة داون، الشلل الدماغي، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي،الجذام، وفقد البصر التام، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وذوي القزامة، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات، طيف التوحد، مشيرة إلى أنَّ هناك خطوات حجز كشف طبى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل فيما يلي:

5 خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- تقديم الطلب والتسجيل من خلال البوابة والتأكّد من تسجيل البيانات بدقة لأنَّها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة، والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك وعليك الاحتفاظ به.

- استعلم عن الطلب من خلال أيقونة اللستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- خامس خطوة من خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، أنَّه في حالة قبول الطلب احجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتمّ تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- وأخيرًا بناءا على الخطوات والبيانات التي تمّ استيفائها، سيتمّ تحديد درجة ونوع الإعاقة، بناءا على الكشف الطبي، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته، قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن» إنَّه يتمّ توزيع بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب البريد، لافتًا إلى أنَّه تمّ تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة، كما يتمّ التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي لتصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية.