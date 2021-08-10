مسؤول جزائري: عمل إجرامي وراء حرائق ولاية «تيزي وزو»

أكد محافظ الغابات لولاية «تيزي وزو» الجزائرية يوسف ولد محمد، أن الحرائق التي اندلعت أمس الاثنين، بالمنطقة سببها «عمل إجرامي»، مشيرا إلى أن اندلاع 30 حريقا في وقت واحد من بينها 10 حرائق هائلة لا يمكن أن يكون لأسباب طبيعية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن «ولد محمد» القول إنه «من المستحيل، بحكم تجربتنا، أن تكون أسباب هذه الحرائق طبيعية»، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحرائق اندلعت بفعل عمل إجرامي.

وأضاف أن الحرائق أسفرت - حتى الآن - عن وفاة أربعة اشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، موضحا أنه جرى تشكيل خلية أزمة على مستوى الأمانة العامة للولاية لمواجهة الحرائق، فيما تواصل عناصر الحماية المدنية وعمال قطاع الغابات لولاية «تيزي وزو»، بمساعدة كل من عناصر الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني، مجهوداتها من أجل إنقاذ الارواح البشرية بالدرجة الأولى.