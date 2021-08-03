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محمود مسلم

الجزائر تبحث مع الصين التعاون في إنتاج لقاحات كورونا

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05:17 م | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
لقاح سينوفارم الصيني

لقاح سينوفارم الصيني

بحث وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري عبدالرحمن جمال لطفي بن باحمد، اليوم، الثلاثاء، مع السفير الصيني بالجزائر لي ليانه، التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مجال الصناعات الدوائية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه جرى خلال اللقاء، بحث الآليات الكفيلة بتنمية وتطوير التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمكافحة «كوفيد- 19»، عبر إنتاج كل من مادة الأكسجين الطبي، وكذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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