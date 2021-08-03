الجزائر تبحث مع الصين التعاون في إنتاج لقاحات كورونا

بحث وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري عبدالرحمن جمال لطفي بن باحمد، اليوم، الثلاثاء، مع السفير الصيني بالجزائر لي ليانه، التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مجال الصناعات الدوائية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه جرى خلال اللقاء، بحث الآليات الكفيلة بتنمية وتطوير التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمكافحة «كوفيد- 19»، عبر إنتاج كل من مادة الأكسجين الطبي، وكذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.