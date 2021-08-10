التعليم العالي: الجامعات الأهلية تقدم رافدا معاصرا للتميز العلمي

صرح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ استراتيجية وزارة التعليم العالي في أحد محاورها الأساسية، تقوم على إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة القادرة على تحسين جودة التعليم، من خلال الاستعانة بالكوادر الأكاديمية المتميزة وعقد شراكات مع جامعة دولية مرموقة، لطرح برامج مُزدوجة الشهادة تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنّ جامعة الملك سلمان الدولية وقعت اتفاقية مع جامعة ساوث كارولينا الأمريكية University Of South Carolina، لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي ومنح درجات علمية مزدوجة معتمدة من الجامعتين، كما تتعاون الجامعة مع المؤسسات الصناعية ومراكز البحوث المتخصصة لإثراء قطاع البحوث والتطوير بالجامعة.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا معاصرًا لفرص التعليم العالي المتميز بمستوى دولي في مصر، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، مشيرًا إلى أنّ الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد عبدالحميد شعيره، منسق الجامعات الأهلية، إلى أنّ نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي)، موضحًا أنّ اختبارات القدرات الإلكترونية تُجرى لطلاب شهادة الثانوية العامة وباقي طلاب الشهادات المعادلة، أيام 11، 18، 25 أغسطس، ويقدم الطلاب للجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني.

وأوضح الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أنّ الجامعة ستقدم 56 برنامجًا أكاديميًا في 16 مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية: بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر (العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحرواية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطري، علوم المجتمع)، وفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ ويشمل مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية)، وفرع الجامعة بمدينة الطور ويشمل مجالات (الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية).

وأضاف رئيس الجامعة أنّ كل مجال أكاديمي بجامعة الملك سلمان الدولية يشمل العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل: (الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيك، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجي، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان).