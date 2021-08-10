تقدم «منح وخصم 20%».. مصر الخير توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سلمان

وقعت مؤسسة مصر الخير، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سلمان الدولية لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات على نطاق واسع، حيث شهد توقيع مذكرة التفاهم الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، ومحمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، والدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم والذي قام بتوقيع البروتوكول عن مؤسسة مصر الخير.

مذكرة تفاهم بين مصر الخير وجامعة الملك سلمان

وقال رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، في كلمتة خلال التوقيع إن مذكرة التفاهم تعتبر خطوة على طريق التعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، لتعظيم الفائدة المرجوة لطلاب الجامعة من خلال المنح الطلابية وكذلك خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال الفرص التدريبية والتأهيلية والاستشارية، حيث تمتلك الجامعة الخبرات الأكاديمية والتطبيقية كما تمتلك المؤسسة خبرات عريقة ومتميزة فى العمل الأهلى والمجتمعى.

ومن جانبه قال محمد عبد الرحمن، العضو المنتدب لمؤسسة «مصر الخير»، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة الملك سلمان الدولية تهدف إلى وضع الإطار العام والخطوط العريضة للتعاون بين طرفيها في تنفيذ العديد من الأنشطة التطوعية للطلاب والمشاركة في الفعاليات المجتمعية.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين «مصر الخير»، وجامعة الملك سلمان الدولية شملت مجال المنح الدراسية، إضافة إلى التعاون فى مجال النشر العلمي والأكاديمي للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون فى مجال القروض التعليمية.

وأوضح أن المذكرة تضمنت التعاون بين الجانبين فى إعداد وتنظيم وتنفيذ لقاءات- إجتماعات – ورش عمل، والتعاون فى مجالات الدعاية والإعلان فيما يخص مجالات التعاون المشترك.

وقد نصت مذكرة التفاهم أيضا بأن تقوم مؤسسة «مصر الخير» بإتاحة الفرصة لطالب الجامعة للمشاركة فى الأعمال التطوعية وأعمال الخدمات المجتمعية التي تنفذها المؤسسة طوال العام، مع منح الطالب شهادة تفيد عدد ساعات التطوع للاستفادة منها عند التقديم للمنح الدراسية أوما شابه مع تنفيذ مبادرات تطوعية جديدة لتشجيع الطالب على التطوع بما يتناسب مع أنشطة برامج «مصر الخير»، وأيضا التعاون في تدريب الشباب من أجل التشغيل خاصة تدريب الشباب في مجالات الزراعة الصحراوية، والصناعات التكنولوجية، السياحة والضيافة والفنون والتصميم.

خصم 20% من المصروفات

ولفت إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية ستقوم بتقديم خصم قد يصل إلى 20 % من المصروفات على المقررات الدراسية التي يوافق عليها مجلس أمناء الجامعة على أن لا يقل عدد الطلبة فى البرنامج عن 20 طالب و طالبة وهذه البرامج هي: الزراعة الصحراوية، الصناعات التكنولوجية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، العلوم الادارية والاعمال، والطب البيطري، والتمريض، والصيدلة مع إضافة اي مجالات آخري تستجد.

ومن جانبه قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة «مصر الخير»، إن التعاون بين المؤسسة والجامعة يعد أوسع نطاق في ما يشمله من أنشطة وفعاليات من بروتوكولات مصر الخير، مع مختلف الجامعات المصرية، حيث يحظى هذا التعاون بأهمية كبيرة نظرا لما تمثله جامعة الملك سلمان من أهمية، وبخاصة أن الجامعة تتواجد قى ثلاث مدن كبرى لمحافظ جنوب سيناء هي الطور ورأس سدر وشرم الشيخ بالإضافة إلى أن محافظة سيناء من أكثر المحافظات التي توليها الدولة اهتمام خاص من خلال برامج خاصة بتنمية سكانها وتقديم ما يلزمهم من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية.

البحث العلمى والابتكار

وأضاف حسن: أن هذة المذكرة تأتي إنعكاساً للتعاون المستمر بين المؤسسة والجامعات المصرية لتنفيذ برنامج طموح لخدمة المجتمع في كافة المجالات سواء المتعلقة بالعملية التعليمية والبحث العلمي والابتكار أوالصحة، وهو تعظيم للقدرات المحلية في خدمة المجتمع بمختلف فئاته.

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين يتيح تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين والنابهين من أبناء مصر من خريجي المرحلة الثانوية، ليشجعهم علي المزيد من التفوق و لإعداد جيل من الشباب القادر على خدمة مجتمعة، كما يمثل دعم لأسر الطلاب لمساعدتهم في تحمل نفقات العملية التعليمية.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير، وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العريقة في مصر مثل: مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا – جامعة الجلالة - جامعة بدر و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية – الجامعة اليابانية - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – مجموعة المعاهد الكندية CIC وأنه يجري الإعداد لعدد أخر من برتوكوولات التعاون مع العديد من الجامعات الأخرى بهدف تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع، وتعظيم الاستفادة التي تعود على قطاعات المجتمع من تعاون مؤسسة مصر الخير بما تملكه من خبرات وبرامج عديدة ومتنوعة تخدم مختلف الفئات مع جامعات مصر المختلفة في كافة ربوع مصر لتمثل أسمى صور التكامل بين قطاعات المجتمع للاستفادة من قدرات أبناءه.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم أجرى الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، جولة تفقدية لممثلي «مصر الخير»، للتعرف على أنشطة الجامعة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للطلاب.