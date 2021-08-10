انطلاق فعاليات ملتقى الأسر الطلابية بالجامعات من معهد إعداد القادة

شهد معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى، وكلاء المعهد، انطلاق فعاليات ملتقى الأسر الطلابية بالجامعات تحت شعار «برنامج إعداد القادة العام لطلاب الجامعات المصرية»، General leadership Program، والمقرر أن يستمر حتى يوم الجمعة 13 أغسطس.

⁦ همام: برنامج إعداد القادة يسهم فى تنمية الخبرة الذاتية

وحضر فعاليات الافتتاح النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخلال الجلسة الافتتاحية أبدت النائبة سعادتها بتواجدها على أرض معهد إعداد القادة، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتوليهم مناصب قيادية، موضحة لشباب الجامعات مفهوم الجمهورية الجديدة والتى تتمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتحول الرقمي، والمبادرات القومية «حياة كريمة»، «100 مليون صحة»، وتطوير التعليم، وتطوير البنية التحتية، وكذلك تم الحديث عن استراتيجية مصر 2030.

وبدأ الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة كلمته بنقل تحية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، وأثنى على قيمة الملتقى لما له من مردود وأثر فعال في شخصية الطلاب لأنه يقدم معلومات ومعارف ومهارات ويعمل على زيادة حصيلة الوعي الثقافي والسياسي والإلمام بحقائق ما يحدث من تغيرات إقليمية، دولية، سياسية، اقتصادية وثقافية وما تفرضه من تحديات وما هو دور الشباب في مواجهة هذه المتغيرات، من خلال عقد العديد من المحاضرات بالإضافة إلى ورش العمل، التى تساهم فى استثمار طاقات الشباب الإيجابية، وتنمية الخبرة الذاتية التي تدعم التطوير المستمر.

مفهوم الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر 2030 ضمن الفعاليات

وأكد مدير معهد إعداد القادة سعى المعهد الدائم فى إعداد القيادات الشبابية التى تسهم في بناء الدولة، حيث أن الشباب هم قاطرة التنمية لذا لابد من تأهيلهم واكسابهم المهارات القيادية التي تميزهم عن غيرهم في حياتهم من خلال البرامج التدريبية ولقائهم بقيادات بارزة، لتخريج كوادر مدربة ومؤهلة قادرة على المشاركة في عملية البناء المجتمعي وما تتطلبه من خبرات ومهارات غير تقليدية تتوافق مع متطلبات المجتمع و سوق العمل.

وأعلن همام خلال الجلسة الافتتاحية أنه أثناء فعاليات الملتقى سيتم اختيار أفضل 28 طالب وطالبة من المتميزين وترشيحهم لفوج المتميزين من شباب الجامعات.

هذا ويتضمن برنامج إعداد القادة العام محاضرة عن الأمن القومى المصرى وعلاقته بالمؤامرات الغربية، وكذلك محاضرة عن تجديد الخطاب الدينى، بالاضافة إلى عقد العديد من ورش العمل منها «إعداد القائد العام، ورشة مهارات التفاوض الفعال والإقناع، ورشة عمل الكاريزما، وورشة عمل الذكاء العاطفي»، كما يتضمن الملتقى أنشطة متنوعة رياضية وثقافية ومسابقات.