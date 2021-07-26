وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول تطوير منشآت معهد إعداد القادة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول الخطة الاستراتيجية الشاملة الخاصة بتطوير البنية التحتية والمرافق المختلفة الخاصة بالمعهد.

وأشار التقرير إلى أن خطة التطوير شملت مسرح المعهد، والذي جرى صيانته بالكامل وتجديده وزيادة القدرة الاستيعابية له، وفقًا للمعايير القياسية وبإشراف من السادة المتخصصين في هذا المجال.

وأوضح مدير المعهد أنه جرى استحداث غرف جديدة لورش العمل مجهزة بأجهزة للحاسب الآلي وأجهزة العرض Data Shows والتي تتلائم مع الاحتياجات التدريبية المختلفة والبرامج الموضوعة لتنفيذ البروتوكولات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تحديث شبكة الإنترنت وشبكة خطوط البيانات الداخلية وتركيب أجهزة «الواي فاي» لربط جميع أنحاء المعهد بهذه الشبكة، تمهيدًا لتحويل كافة الإجراءات الداخلية من إجراءات ورقية إلى إجراءات إلكترونية.

ولفت التقرير إلى أنه جرى البدء في إحلال وتجديد المكاتب الإدارية وقاعات الأنشطة الطلابية المتنوعة والمرافق العامة بالمعهد، بإلإضافة إلى تحديث نظام الحماية المدنية ضد الحرائق لحماية مقدرات المعهد.

وأضاف التقرير أن خطة التطوير شملت أيضًا إعداد وتطوير منطقة أرض المعسكر الكشفي الدائم وإنشاء مناطق Work Space مُخصصة للطلاب، وجرى تجهيزها بسواعد طلاب المعاهد العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من 1000 شجرة بالمشاركة مع وزارة البيئة ومبادرة «هنجملها».

وأشار التقرير إلى أنه جرى تطوير منطقة الملاعب الرياضية وخاصة أرض الاستاد الرياضي الكبير والمُعد وفقًا للمعايير القياسية لملاعب كرة القدم للمحترفين، وجاري تطوير مدرجاته ليكون مُعدًا لتنفيذ الفعاليات الرياضية المتنوعة.

ونوه التقرير إلى أنه جاري استكمال خطة التطوير الشاملة حتى تجرى بالوجه الأمثل وبالشكل الذي يليق بكيان معهد إعداد القادة ومكانته العريقة، لاستقبال وفود الجامعات والمعاهد المختلفة، وتنظيم كافة الفعاليات محليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا.