شروط المشاركة وتفاصيل الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الرابعة عشر، للعام 2021، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين، فتح باب المشاركة في الدورة الجديدة اليوم الثلاثاء 10 أغسطس وحتي يوم 31 من نفس الشهر.

شروط المشاركة فى المهرجان القومى للمسرح:

وحددت اللجنة العليا الشروط اللازمة للمشاركة فى مسابقة «العروض المسرحية»، والتى جاءت بنحو: أخر موعد لتلقى طلبات المشاركة هو نهاية أغسطس الحالي، المسابقة تشمل العروض المنتجة في الفترة ما بين 1 يوليو 2020 وحتى 31 أغسطس 2021 فقط، يجب أن يكون العرض تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك.

الفرق المشاركة تتحمل نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو إكسسوار، تقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول واخطار الفرقة، ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين «داخل المدة المقررة لانعقاد المهرجان».

لا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول، يمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية مثل الفيديو بروجكتور في حال طلبها في الاستمارة، العروض المنتجة باسم جهة ما والتي سبق عرضها في مهرجانات مثل مسابقة الجامعات لا يحق لها المشاركة ضمن فرع آخر كفرقة حرة مثلا، بمعنى أن يكون العرض إنتاج أصيل للجهة المذكورة في استمارة المشاركة.

ترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت كما يرفق باستمارة المشاركة الورقية أسطوانة مدمجة للعرض، أورابط العرض بالاستمارة الإليكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض، كما يرفق بالملف العرض وبعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة، ويرفق باستمارة المشاركة سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.

ومن الشروط أيضا:

ضرورة الحصول على موافقة ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض بتقديم نسخة ورقية وCD للعرض للرقابة فى وقت مبكر للحصول على الترخيص وتقديمه ضمن أوراق التقدم للمسابقة وذلك على مسؤولية الفرقة، كما يعتبر التوقيع على بالموافقة على تلك الشروط جزء أساسي من قبول الترشيح.

أما مسابقة المقال النقدى التطبيقى فمن أهم شروطها: أن يكون المقال قد نشر فى الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 31 أغسطس 2021 فى أحد الجرائد الورقية أو الإلكترونية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة ويتم تحرير استمارة الإشتراك من الرابط المذكور أدناه أو من مقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة ومرفق بها 5 نسخ مطبوعة ونسخة PDF على اسطوانة مدمجة.

ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها بمقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة - مركز المعلومات، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا ماعدا يوم الجمعة.

أما مسابقة الدراسة النظرية «البحثية»، فمن أهم شروطها: أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة وألا تكون قد نشرت من قبل وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أى درجة علمية أو ترقية أو فازت فى أى مسابقة من قبل ويتم تحرير مسابقة الإشتراك من الرابط المذكور أدناه أو من مقر المهرجان بالمسرح القومى ومرفق به 3 نسخ مطبوعة من الدراسة البحثية ونسخة pdf على اسطوانة مدمجة ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها بمقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة - مركز المعلومات، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا ماعدا الجمعة.

- رابط استمارة المشاركة بمسابقة العروض المسرحية

https://forms.gle/XCmfs4ov1dRKQAbX9

- رابط استمارة المشاركة بمسابقة المقال النقدي https://forms.gle/ceX3nzNwEmo7e1gr5

- رابط استمارة المشاركة بمسابقة الدراسة النظرية

https://forms.gle/EmuRwq4ypH1HGQru8