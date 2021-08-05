الثقافة: حجز بطاقات دخول عروض مهرجان المسرح التجريبي «أون لاين»

أعلنت وزارة الثقافة خدمة جديدة يقدمها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثامنة والعشرين، وهي حجز بطاقات الدخول وحضور العروض عن طريق موقعه الإلكتروني (www.cifet.org )، وستتوفر هذه الخدمة مع انطلاق المهرجان في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر 2021.

وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس المهرجان، في تصرحات صحفية، إن هذه الخدمة تهدف إلى تجنب التزاحم على شباك التذاكر التزاما بالإجراءات الاحترازية، وسيتم تخصيص نسبة محدودة من بطاقات الدخول لكبار السن وذوي الهمم، ستتوفر على شباك تذاكر دور العرض.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان مسرحي دولي، تقيمه وزارة الثقافة المصرية سنويا تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبدأت فعاليات الدورة الأولى من هذا المهرجان عام 1988، والمهرجان متخصص في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، والتي يتم اختيارها بواسطة لجنة تحكيم دولية، كما يتم تكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، وتمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة مثل الإخراج التمثيل، الديكور والإضاءة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.تفاصيل مهرجان المسرح التجريبي

وتنطلق فعاليات الدورة المقبلة في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر 2021، وأعلنت اللجنة العليا للمهرجان، استقبال طلبات المشاركة في موعد أقصاه 15 أغسطس 2021.

ويتكفل المهرجان الدولي بمصاريف الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للفرق المشاركة بحد أقصى 15 فردًا، فيما تتكفل الفرقة المشاركة المصروفات الإضافية من تذاكر سفر، شحن معدات وديكور، وخلافه، ويتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة متخصصة.

وتشارك العروض ضمن المسابقة الرسمية أو على هامش المهرجان، وتقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان، ليلتي عرض متتاليتين، مع إتاحة عرض ليالٍ إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة، وتمنح لجنة تحكيم المهرجان 10 جوائز عينية للفائزين.