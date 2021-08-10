تركيب الملصق الإلكتروني.. 10 فوائد عند الحصول عليه

نداءات عديدة وجهتها الإدارة العامة للمرور، تطالب بسرعة توجه المواطنين مالكي المركبات إلى إدارات المرور المختصة التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، إذ أعلنت الإدارة العامة أنّ للملصق فوائد عديدة، منها احتوائه على شريحة يوجد بها رقم المركبة، وبياناتها المسجلة، وذلك لإمكانية الاستعلام عنها بالحاسب الآلي، ويسمح هذا النظام بتوفير معلومات دقيقة لحصر أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها وإعداد التقارير وغيرها، في سبيل المساهمة بإدارة وتنظيم حركة المرور، وتأتي أهمية الملصق للأسباب التالية:

- يتم عبر الملصق تحديد حركة المركبات وتصنيفها، ما إذا كانت سيارة أو دراجة أو نقل وغيرها.

- يحدد مسار السير للمركبات وأحقيتها في ذلك، بالإضافة إلى توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُمَكن الملصق الإلكتروني الأجهزة الأمنية من وضع نظام فحص آلي للمركبات.

- يتيح الملصق التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح المحددة لها، بالتواجد داخل الجمهورية، وذلك عن طريق المنافذ الجمركية.

- يساهم الملصق الإلكتروني في تحديد ورصد المركبات المطلوبة أمنيًا، وكذلك التي انتهت التراخيص الخاصة بها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية.

- تستطيع الجهات المعنية ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، بشكل أدق وأكبر مما سبق، مستخدمين في ذلك الخدمات التي يقدمها الملصق الإلكتروني، وذلك عن طريق إدراجها بطريقة إلكترونية لسرعة ضبطها.

- يسهم الملصق الإلكتروني في ضبط المخالفات التي يتم ارتكابها عند تجاوز السرعة المقررة، بالإضافة إلى تخزين صور تلك المركبات المخالفة ضمن قاعدة بيانات مركزية.

- يتيح الملصق أيضًا التعرف على المركبات التي تم تركيب ملصق لها، ولم يتم استخدامه للتبليغ عنها، ومن ثم ضبطها استنادًا لما ينص عليه قانون المرور.

- يتميز الملصق الإلكتروني بارتباطه بقارئ إلكتروني ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة.

- يعد نزع الملصق أو نقله أو إتلافه من المخالفات، التي يتم على أساسها توقيع عقوبات وغرامات.