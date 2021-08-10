الأولى في أفريقيا.. تفاصيل جامعة مصر للمعلوماتية: تضم 4 كليات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بشأن إنشاء «جامعة مصر للمعلوماتية»، جامعة أهلية مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار يعكس رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لخلق جيل جديد من خبراء المعلوماتية على قدر رفيع من العلم والمهارات؛ لتحقيق قفزة نوعية في موقع مصر في الساحة المعلوماتية الدولية، وإتاحة تعليم متخصص على أعلى مستوى في مجالات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية ومن خلال شراكات مع كبرى الجامعات العالمية؛ بهدف تخريج كوادر شابة متميزة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي الذي يشهده العالم وليكونوا القوة الدافعة للابتكار التكنولوجي ولبناء مصر الرقمية التي تضم عددا ضخما من المشروعات التي تستهدف استخدام التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التقدم والتنمية في المجتمع المصري.

أول جامعة في مصر وإفريقيا متخصصة في الاتصالات

وأكد «طلعت» أن جامعة مصر للمعلوماتية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ لتكون أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها؛ حيث تهدف الجامعة إلى المساهمة في بناء مجتمع متخصص في المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتوفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلى المتزايد خاصة والإقليمي والعالمي عامة.

تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة

وأشار إلى أنه تم تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنشئها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اطار العمل على بناء مجتمع معلوماتي متكامل ولدعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة؛ موضحا أن مدينة المعرفة تتيح بيئة إبداعية لطلاب الجامعة من خلال ما تتضمنه من وحدات ومشروعات تابعة للوزارة، ومراكز بحثية متخصصة، ومعاهد التدريب على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووحدات الحضانات لرعاية المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى واحة التكنولوجيا التي تستضيف الشركات العالمية والمحلية والبنوك؛ مما يساهم في توفير فرص لتدريب الطلاب، وفرص عمل للخريجين، وشراكة في البحوث التي تعمل على حل مشكلات واقعية.

الجامعة تشمل 4 كليات

وتشمل جامعة مصر للمعلوماتية «EUI» أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم، وتم تصميم البرامج الأكاديمية للجامعة من خلال مجموعة من الخبراء الأكاديميين المصريين بالتعاون مع نظرائهم من الجامعات الدولية في عدة مجالات ومنها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة، وصناعة الالكترونيات، وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات، والتسويق الإلكتروني، وفنون الرسوم المتحركة، وتجربة المستخدم، وتصميم الألعاب الإلكترونية، والتصميم الفني للمنتجات في مجال الفنون الرقمية؛ حيث روعي في برامجها مضاهاة البرامج في كبرى الجامعات الدولية ومراعاة شروط الجودة والاعتماد المصرية.

المبنى الأول يسع 1600 طالب

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات هذا العام في أكتوبر 2021، في المبنى الأول للجامعة، الذى يسع أكثر من 1600 طالب؛ لحين استكمال باقي الحرم الجامعي خلال الثلاث سنوات القادمة. وتحفيزا للطلاب للتسجيل في أول دفعة، فقد تم الإعلان عن تخفيض للمصروفات الدراسية وكذلك عن منح تقترن بتفوق الطلاب في دراستهم.

ووقعت جامعة مصر للمعلوماتية EUI، اتفاقية مع جامعة بيردو ويست لافاييت الأمريكية، ذات التصنيف الدولي المتقدم للحصول على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسب؛ مما يسمح للطالب قضاء أول أعوام دراسية في مصر ثم اختيار دراسة العام الأخير في الجامعة الدولية المتفق معها، بالإضافة إلى اتفاقية خاصة بماجستير مهني في مجال تأمين المعلومات.

كما تم الاتفاق مع جامعة ميناسوتا الأمريكية University of Minnesota ذات التصنيف الدولي المتقدم في مجال علوم الحاسب. وجارى التفاوض مع جامعات أخرى عالمية في المجالات الدراسية الأخرى التي تقدمها الجامعة، في إطار هدف الجامعة الاستراتيجي «تعليم متميز على مستوى دولي في مصر» من خلال ضمان جودة التعليم والتعلم عن طريق مواءمة مناهج البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية مع مناهج وبرامج الجامعات الأجنبية الشريكة.