8 معلومات عن جامعة مصر للمعلوماتية: تمنح بكالوريوس وماجستير ودكتوراه

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 329 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة مصر للمعلوماتية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونُشر القرار بالجريدة الرسمية، لتكون ضمن الجامعات الجديدة الموجودة بالعاصمة الإدارية.

«الوطن» تقدم لكم أبرز المعلومات عن جامعة مصر للمعلوماتية كما يلي:

1- جامعة أهلية غير هادفة للربح.

2- متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3- تؤسسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

4- تهدف الجامعة إلى توفير تعليم وبحث علمي على مستوى عالمي، لتكون مركزًا لتطوير القدرات البشرية المتميزة في المجالات الحديثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

5- ستقدم الجامعة أيضًا برامج لبناء القدرات وتقديم الاستشارات، ما يساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لمصر.

6- تهدف الجامعة إلى القيام بدور فعّال لبناء كوادر علمية في مجالات الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وفي المجالات ذات الصلة، لتكون قادرة على مواكبة التطورات السريعة والهائلة وإنتاج المعارف من خلال البحوث العلمية المتقدمة والمبتكرة وحل مشكلات المجتمع.

7- تسعى لبناء شراكات مع جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمي عال.

8- تمنح الجامعة درجات علمية مزدوجة، حيث سيحصل المرشحون الناجحون على درجة علمية من كل من جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأجنبية الأخرى، بحيث يقضي المرشحون الناجحون عامهم الأخير في الحرم الجامعي للشريك بالخارج، مع بعض الدورات المدمجة التي تقدمها الجامعة الشريكة خلال السنوات الأولى من دراستهم في مقر جامعة مصر للمعلوماتية.

8- تقدم الجامعة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، وتتضمن الكليات التالية: كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية معلوماتية الأعمال، وكلية الفنون والتصميم الرقمي.