استشاري «اتحاد كتاب مصر» يعقد اجتماعه الدوري لبحث جدول أعمال النقابة

عقد المجلس الاستشارى للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، «الذي يضم في عضويته بقرار من الجمعية العمومية للنقابة هيئة المكتب، وعضو مجلس الإدارة، مقرر لجنة النقابات الفرعية، ورؤساء النقابات الفرعية العشر لاتحاد كتاب مصر»، اجتماعه الدورى، للنظر في جدول الأعمال، وما يستجد.

واعتذر عن عدم الحضور لظرف مرضي رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر في المنيا، كما اعتذر لارتباط ثقافي أسبق، رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر في بني سويف والفيوم.

تفاصيل اجتماع اتحاد الكتاب

وحضر الاجتماع: رئيس النقابة وأعضاء هيئة المكتب، وجابر بسيونى، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، ومقرر لجنة الفروع: «الدكتور إبراهيم عطية رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر في الشرقية وشمال سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، الدكتور أحمد منصور عضو مجلس إدارة الفرع، مفوضًا من رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر في الغربية، الدكتور محمد يحيى حجاج رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر في القليوبية».

كما حضر أحمد مرسال، رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب المنوفية، الدكتورة سمية عودة عضو مجلس إدارة الفرع ومفوضة من رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الدقهلية، أوفى عبد الله الأنور، عضو مجلس إدارة الفرع، مفوضًا من رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر في سوهاج، أحمد التمساح عضو مجلس إدارة الفرع، مفوضًا عن رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الأقصر، محمد جمال كشحت أمين صندوق النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الأسكندرية".

وفي نهاية الاجتماع عبر رؤساء النقابات الفرعية جميعا عن دعمهم للنقابة، كما وزعت على كل فرع دفاترُ إيصالات «الصادر والوارد بالعنوان القانوني لكل نقابة فرعية» والدفاتر الخاصة بتسجيل محاضر الجمعيات العمومية للفروع، وقراراتها، ومحاضر جلسات مجالس إدارة كل فرع، والدفاتر الحسابية للأصول والميزانية لكل فرع.