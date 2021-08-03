أعضاء بـ«اتحاد الكتاب» يرفضون هجوم «عبدالهادي» على وزارة الثقافة

عبر العديد من المثقفين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة باتحاد الكتاب، عن استيائهم من البيان الذي أصدره الدكتور علاء عبدالهادي رئيس اتحاد الكتاب، الذي شن فيه هجوما على وزارة الثقافة، وتضمن ما أسماه بـ«تعديل مسار وزارة الثقافة»، فيما وصف بيان المثقفين «عبدالهادي» بالرئيس «المنتهية شرعيته»، مؤكدين أن بيانه لا يمثل مجلس الإدارة، وإنما يمثل شخصه فقط.

بيان أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكتاب

وورد في البيان: ساءنا وأزعجنا، نحن الموقعين على هذا البيان من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، وبعض أعضاء مجلس إدارته، البيان الذي صدر عن الاتحاد، ومنسوبًا إلى مجلسه، أمس الاثنين 2/ 8/ 2021، بعدم تجديد الثقة في وزيرة الثقافة، لعدة أسباب، نذكر هنا بعضها:أولًا: أن البيان صدر عن شخص واحد لم يفوضه أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية التي لا تنعقد أساسًا.

ثانيًا: أن علاء عبد الهادي، انتهت مدة عضويته في مجلس إدارة اتحاد الكتاب بتاريخ 26/ 3/ 2019، بنص المادة (35) من قانون إنشاء اتحاد الكتاب رقم 65 لسنة 1975، التي تنص على أن «مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات».. إلخ.

وأكد البيان، أن قانون اتحاد الكتاب لا توجد به مادة واحدة تعطي للاتحاد، ولرئيسه، حق محاسبة أي مسئول سياسي باسم الاتحاد ومنتحلًا صفته، فقد كان عليه أن يتحدث باسم نفسه دون أن يورط اتحاد الكتاب كمؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة المصرية في موقف كهذا.

وتابع: أن التفرقة الواردة بالبيان بين رئيس الدولة وأحد المسئولين في الوزارة، يعد إشارة من كاتب البيان وموزعه إلى أن المسئولين السياسيين لا يحسنون اختيار وزرائهم، أو لا يعرفون شيئًا عنهم، كما يحمل اتهامًا مبطَّنًا للأجهزة الرقابية وأجهزة جمع المعلومات بالتقاعس في أداء مهامها الوظيفية، أو التواطؤ، أو عدم الإلمام بما يدور في وزارة حساسة مثل وزارة الثقافة.

ولفتوا إلى أن بيان «عبدالهادي»، أشار إلى ما قال إنه مخالفات مالية وإدارية، وفساد، دون أن يقدم دليلًا واحدًا على ذلك، وهو طعن في الذمم بشكل عشوائي لا يجوز أن يقترفه كاتب عضو في اتحاد الكتاب.

هذا ووقع مجموعة من الكتاب على البيان، بينهم أعضاء مجلس الإدارة حمدي البطران، سمير درويش، عبده الزراع، إضافة إلى أحمد سويلم وآخرون.