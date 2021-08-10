وزيرة الثقافة تتابع الفعاليات الإبداعية في مبادرة «حياة كريمة» بأسيوط

تابعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أولى الفعاليات الإبداعية لمباردة «حياة كريمة»، بقرى «نزلة الملك، الشامية، الخوالد، نزلة باخوم»، في مركز ساحل سليم، التابع لفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، التي تنفذها قطاعات وزارة الثقافة، بالتعاون مع مديريات «الشباب والرياضة، التربية والتعليم»، والمجلس القومى للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني بأسيوط، وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، بحضور المحافظ اللواء عصام سعد، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي تعكس اهتمام الدولة بأبناءها في ربوع مصر كافة، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مجالات الحياة.

وأكدت الوزيرة أن مبادرة «حياة كريمة» إحدى الخطوات التي تساهم في تطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، مضيفة أن الفعاليات تشمل العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة الهادفة إلى تعزيز الهوية المصرية، ودعم الدور الثقافي بالمحافظات، وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى أنحاء البلاد كافة.

إيناس عبدالدايم: مشاركة وزارة الثقافة في مبادرة حياة كريمة تشمل أنشطة فنية ومعرفية

وبدأت الفعاليات بتفقد الورش الفنية التي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، وضمت ورش الحرف التراثية بأسيوط، ومنها «السجاد والخيامية والتلى»، وكذلك الحرف اليدوية، ومنها «النحاس والحلى والشنط الستان وعجائن السيراميك»، بجانب ورشة حكي للأطفال وألعاب شعبية من التراث.

كما جرى تفقد معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبعض قطاعات وزارة الثقافة بعنوان «يالا نقرأ»، بالإضافة لتدشين مركز تنمية المواهب بأسيوط، الذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء مركز ساحل سليم، والقرى التابعة له، من خلال دورات تدريبية في مجالات «الموسيقى، العزف، الغناء، الفنون التشكيلية، التعبير الحركي، البالية، الفنون الشعبية».

تلا ذلك حفل إطلاق المبادرة بأسيوط، وبدأ بالسلام الوطني، أعقبه كلمة أمين بيت العائلة المصرية؛ إذ وجه تحية إعزاز وتقدير لشهداء الوطن، كما وجه رسالة اطمئنان لشباب أسيوط ومصر كلها، مفادها أن الدولة في أيدى أمينة؛ إذ أنها تقود اليوم ملحمة يقف العالم مندهشا أمام إنجازاتها بسواعد أبنائها.

النائب مجدي سليم: مبادرة "حياة كريمة" حلم شعب

وأكد النائب مجدي سليم، عضو مجلس الشيوخ بأسيوط، في كلمته، أن مبادرة حياة كريمة حلم شعب، ومبادرة رئيس نحو آفاق جديدة تليق بالمصريين في مجالات التعليم والصحة والإسكان والثقافة، واصفا إياها بأنها «رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتهدف إلى الارتقاء بحياة الإنسان في كل القطاعات التي تمس حياة الشباب».

وألقى بهاء السعيد كلمة النائبة سناء السعيد، التي دعت فيها أولياء الأمور بتوجيه أولادهم لقصور الثقافة، حتى يشاركوا في مبادرة حياة كريمة، تلي ذلك تكريم الفنان هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة لمحافظ أسيوط بإهداءه درع الهيئة.

وأختتمت فعاليات حفل الافتتاح بتقديم عرض فني بعنوان «هيلا هيلا»، لفريق «أبدأ حلمك»، الذي اعتمدته وزيرة الثقافة كفرقة نوعية فى المرحلة الأولى للمشروع، وتضمن مجموعة من التابلوهات الغنائية المسرحية الراقصة، تدريب درامي باسم عادل وفادي نشأت، وتدريب تمثيل محمد الهجرسي، ديكور وأزياء عمرو الأشرف، موسيقى وغناء المايسترو حسام حسنى، أداء حركي مناضل عنتر، المدير الإقليمي المخرج خالد أبو ضيف، رؤية فنية وإخراج أحمد طه.

حضر الاحتفال الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وعضوي مجلس النواب الدكتور ناصر عثمان وسناء السعيد، ومجدي سليم، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مروة ممدوح، مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، واللواء عبدالرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والشيخ سيد عبد العزيز، أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والأديب الكبير مدثر الخياط، وكميل حكيم جرجس، عمدة باخوم، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.