الهند تبدأ إجلاء رعاياها من شمال أفغانستان بعد تقدم طالبان بمزار شريف

بدأت الهند، اليوم الثلاثاء، في إجلاء دبلوماسييها ورعاياها في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان، بعد تقدم مسلحي حركة طالبان في المدينة وسعيهم للسيطرة عليها.

وذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، أنه سيجري إجلاء جميع الدبلوماسيين والمسؤولين في القنصلية الهندية بمزار شريف، وجميع الرعايا الهنود المقيمين في المدينة أو حولها على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية مساء اليوم، دون تأكيد عدد محدد للأشخاص الذين سيجري إجلاؤهم.

تأتي هذه الخطوة بعد مرور شهر على إجلاء 50 مسؤولًا وفرد أمن من القنصلية الهندية بمدينة قندهار، في 10 يوليو الماضي، عقب نشوب اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان.

وأشارت الصحيفة إلى أن القنصلية الهندية في مزار شريف، ظلت بدون رئيس منذ وفاة القنصل العام فينيش كالرا، في أحد مستشفيات كابول، مايو الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وبسطت طالبان، سيطرتها على مدينتي قندوز وأيبك شمالي أفغانستان، مما أثار مخاوف بإمكانية شن هجوم على مزار شريف، رابع أكبر مدينة في أفغانستان، وعاصمة إقليم بلخ.