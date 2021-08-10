واشنطن تحذّر طالبان من السعي لنصر عسكري في أفغانستان

جدد مبعوث السلام الأمريكي إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء، تحذيره لحركة طالبان من السعي لتحقيق نصر عسكري على الأرض، ونقل رسالة قوية تؤكد عدم الاعتراف بحكومة طالبان، التي تصل إلى السلطة من خلال القوة في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد وصل إلى العاصمة القطرية، الدوحة، حيث تفتح طالبان مكتبا سياسيا، للمساعدة في صياغة رد دولي مشترك للوضع المتدهور في أفغانستان، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

يأتي هذا التطور وسط هجوم محموم لطالبان دام أسابيع في الوقت الذي تستكمل القوات الأمريكية وقوات الناتو من انسحابها من أفغانستان.

واستولى المتمردون على 5 من أصل 34 عاصمة إقليمية في البلاد خلال أقل من أسبوع.

وتخوض الحركة اشتباكات مع الحكومة المدعومة من الغرب للسيطرة على 3 أخرى، بينها مدينة لشكرغاه، عاصمة ولاية هلمند جنوبي البلاد، ومدينة قندهار، عاصمة ولاية قندهار المجاورة.

ويأتي تقدم طالبان رغم إدانات المجتمع الدولي ورفض طالبان العودة إلى طاولة المفاوضات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ خليل زاده، المبعوث الأمريكي، سيضغط على طالبان لوقف هجومها العسكري والتفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية، التي تمثل السبيل الوحيد للاستقرار والتنمية في أفغانستان.