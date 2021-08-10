من هو الفنان عبدالله الشرقاوى.. مات من الاكتئاب

تصدر اسم الفنان الراحل عبدالله الشرقاوي، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، والذى رحل عن عالمنا قبل ثلاثة أيام، حسبما أعلن صديقه الفنان، إميل شوقى.

ونعى إميل شوقي، صديقه الفنان عبدالله الشرقاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «عبد الله نجم من نجوم المسرح الجامعي لمنتخب جامعة عين شمس، وكان من أفضل الفنانين، ومنتخب عين شمس يتكون من نجوم كبار احتلوا الساحه الفنية مثل محمود حميدة وأحمد عبد العزيز وتوفيق عبد الحميد ومصطفي إبراهيم وسامي مغاوري ومحسن حلمي وعصام السيد وآخرين».

وأضاف شوقى عن الفنان عبدالله الشرقاوي: «هذا الشاب المغترب بالقاهرة من دمياط، يتنقل بين الشقق المفروشة ويحاول أن يجد فرصة للعمل بعد تخرجه من الجامعة، وقدم العديد من الأعمال منها على سبيل المثال مسرحية «ماراصاد»، إخراج الزميل الدكتور محمد عبد الهادي، وينافسه في البطولة الفنان محمود حميدة».

وتابع: «ويستمر في كفاحه والبحث عن ضوء في الظلام، حيث تم تعينه في مسرح الطليعة وقدم العديد من الأعمال مثل العسل عسل وسلقط في ملقط، والكوره جوان»، لافتًا إلى أنّ الفنان عبدالله الشرقاوي دخل في مرحلة الاكتئاب وما آدراك ما الاكتئاب عندما يصيب الفنان.

واستطرد: «وما آدراك من تآثير الأدوية على الفنان وأعصابه، وينتهي الفنان بالتجاهل والبحث عن ثمن الأدوية والعزلة».

وكان الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، نعى الفنان عبدالله الشرقاوي، حيث قال في بيانٍ صحفي: إنه «رحل عنا بعد رحلة عطاء وإبداع دامت لسنوات، فهو نجم المسرح الجامعي خلال ثمانينات القرن الماضي وعضو فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، والذي أبدع من خلالها العديد والعديد من الأعمال المسرحية».