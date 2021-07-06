بالجلابية والشال.. محمود حميدة فى ضيافة «آل جبريل» بسيوة

وصل الفنان محمود حميدة، إلى واحة سيوة في زيارته السنوية للواحة، وزار عائلة «آل جبريل»، التي أقامت مأدبة غداء على شرفه، في منزل الشيخ عبدالرحمن جبريل، وبحضور شقيقة بلال جبريل، نقيب المعلمين بسيوة، ولفيف من شباب آل جبريل.

وحرص حميدة على ارتداء الجلابية البلدي والشال الأبيض على رأسة، خلال زيارته للواحة ومشاركته أفراد العائلة وليمة الغذاء، وتبادل معهم أطراف الحديث حول سيوة، والمشروعات التى تجري بها، وآخر أعمالة ومشاركاته الفنية، ورصدت «الوطن» بالصور زيارة الفنان محمود حميدة لسيوة.

محمود حميدة يجرى حمام رمل في سيوة

وقال الشيخ عبدالرحمن جبريل من عواقل قبائل سيوة، إن الفنان محمود حميدة من أعز أصدقائه، وهو من عشاق سيوة، ويأتى إليها سنوياً، لشعوره بالراحة وحبه للصحراء، وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يجرى حالياً حمام دفن في رمال سيوة، قد يستغرق عدة أيام.

محمود حميدة يقيم في شالية بواحة سيوة

ويقيم الفنان محمود حميدة في شالية وسط الجناين في واحة سيوة، حسب الشيخ عبد الرحمن جبريل، لافتاً إلى أن لدية جنينة في الواحة مزروعة بنخيل التمر وأشجار الزيتون، ويقيم بها حاليا 15 يوماً، في رحلة استجمام، يقوم بها لسيوة، وذكر أنه من الشخصيات الممتازة التى تعشق واحة سيوة وأهلها، ويرتبط بالصحراء، ويحرص على زيارتها بشكل مستمر، وأهالى سيوة يقدرونه، ويحبوه.

الدفن في الرمال ينتعش في الصيف بسيوة

وتستقبل سيوة العديد من الزائرين والسياح الأجانب للدفن في الرمال الطبيعية بمنطقة جبل الدكرور، والتى تستمر ثلاثة أيام، يجرى الدفن فى الرمال من خلال متخصصين من سيوه، وتكون في عز الظهر، بدون ملابس، في الرمال الشاخنه المحمصة بلهيب الشمس، ولمدة تستغرق مابين 15 وحتى 20 دقيقة، ويتناول بعدها أكلات ومشروبات، وأعشاب طبيعية، ويساعد الدفن في الرمال على علاج الروماتيزم والروماتويد، وآلام المفاصل، والعديد من الأمراض، ويجذب الكثيرين من داخل وخارج مصر.