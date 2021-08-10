تقرير: الدولة تدعم أكثر من 150 ورشة فخار تعمل بالغاز الطبيعي

بعنوان «أول ورشة فخار تعمل بالغاز الطبيعي.. الدولة تدعم أكثر من 150 ورشة لإنتاج ملايين القطع»، عرض برنامج «هذا الصباح»، الذى يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا، موضحا: أنها لا تعتبر مجرد ورشة فخار تقليدية، لكنها باكورة تجربة إدخال الغاز الطبيعي في عملية حرق الفخار بديلا عن استخدام الأفران التقليدية».

وقال التقرير: كانت الأفران التقليدية تستخدم الأخشاب والأنواع المختلفة من المخلفات وقودا لهذه الصناعة التي تعرف بها قرية الفواخير بمنطقة مصر القديمة، حيث يعتبر أول فرن في القرية صديق للبيئة، بينما ذكر محمد جاد، صاحب ورشة الفخار: «في الماضي كنا نعاني من تلوث ودخان، لكن دلوقتي ممكن أسيب الفرن وأمشي، ولو عمله يستغرق 9 ساعات ممكن أسيبه».

وذكر التقرير: أن هذه الورشة تمثل لحظة تحول لنحو 150 ورشة بدأت بمبادرة حكومية بتوريد هذه الأفران دون مقابل يذكر، واستمرت حتى مُدت شبكات الغاز الطبيعي في مقابل أقساط يدفعونها لـ3 سنوات دعما لهم في تجديد أدوات هذه الحرفة ذات الجذور التراثية.

ومن جهته قال أحمد زكى، مالك ورشة أخرى: إن الدولة بدأت تبني الحرف وحصلت على مبالغ مالية من جهات مانحة لتمويل الأفران صديقة البيئة، لإنتاج منتجات جيدة بسبب التقنيات الحديثة التي تستخدمها.

وجاء في التقرير: أن عدم تأثر جودة المنتج بأنواع الوقود المستخدمة وقابلية الورشة الواحدة لاستيعاب أكثر من فرن حافزان أساسيان قد يدفعا المزيد من الورش لطلب الاستفادة من هذه المبادرة فضلا عن التفاؤل بعودة شيوخ الحرفة بعد اطمئنانهم إلى عدم وجود الأدخنة ونواتج الاحتراق التي طالما تسببت لهم فى مشكلات صحية.