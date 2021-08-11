سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11-8-2021 في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، 11 أغسطس 2021، حالة من التباين مقابل الجنيه المصري، وفق آليات العرض والطلب في العديد من البنوك.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن»، للمتابعين والقراء، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجّل الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 49.32 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل نحو 49.32 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 47.42 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.45 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في بعض البنوك على هذا النحو:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، في بنك عودة، 52.06 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي cib ، 49.36 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، في المصرف المتحد، 47.42 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء، نحو 49.32 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية نحو 48.44 للشراء و52.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 47.42 للشراء و52.41 للبيع.