تعرف على إيرادات الأفلام 2021 فى السينمات

مع بداية عام 2021، حرص عدد من المنتجين على عرض عدد قليل من الأفلام بدور العرض، بسبب انتشار فيروس كورونا، وقرارات الإغلاق المبكر، واستيعاب السينمات لقوة بنحو 50% ثم 70% من طاقتها، ما أثر على الإيرادات بالسلب، وخلال التقرير التالى نعرض أبرز الأفلام التى تم طرحها فى 2021، وما حققته خلال الـ8 شهور الماضية.

- فيلم «ريما»، حقق ما يقرب من 2 مليون جنيه.

- «الخطة العايمة» لغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحقق 12 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض.

- «الصندوق الأسود» حقق ما يقرب من 8 مليون جنيه، وهو من بطولة مني زكي، محمد فراج، مصطفي خاطر.

- «صابر وراضي» للفنان أحمد آدم، حقق ما يقرب من 709 ألف جنيه فقط بدور العرض.

- «خان تيولا»، حقق ما يقرب من مليون و281 ألف جنيه بدور العرض.

- «عفريت ترانزيت» حقق 2 مليون جنيه و515 ألف جنيه وهو من بطولة محمد ثروت، والعمل يدور فى إطار كوميدي لايت.

- «زنزانة 7»، حقق ما يقرب من 8 مليون و638 ألف جنيه، وهو من بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعي.

- «تؤام روحي»، حقق ما يقرب من 13 مليون، وهو من بطولة، حسن الرداد، عائشة بن أحمد، أمينة خليل.

- «حظر تجوال» حقق ما يقرب من 394 ألف جنيه بدور العرض، بعد النجاح الذي حققه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأخيرة.

- «وقفة رجالة»، حقق ما يقرب من 25 مليون جنيه و823 ألف جنيه.

- «قبل الأربعين»، حقق 2 مليون و244 ألف جنيه فقط.

- «شاومينج» حقق ما يقرب من 747 ألف جنيه .

- «ديدو» حقق ما يقرب من 14 مليون و291 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، من بطولة كريم فهمي، وهدي المفتي.

- «ماما حامل» حقق ما يقرب من 4 مليون و359 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، وهو من بطولة ليلي علوي.

- «ثانية واحدة» بطولة دينا الشربيني، وقد حقق 3 مليون و 670 ألف جنيه.

- «الشنطة» حقق ما يقرب من 148 ألف جنيه فقط، وهو من بطولة بيومي فؤاد.

- «أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال، حقق ما يقرب من 19 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض.

- «مش أنا»، حقق مايقرب من 40 مليون جنيه بدور العرض، ولايزال معروض في السينمات.

- «البعض لايذهب للمأذون مرتين»، حق مايقرب من 33 مليون جنيه، ولايزال يعرض في السينمات.

- وفيلم «العارف» لأحمد عز حقق ما يقرب من 41 مليون جنيه، ولايزال يعرض في السينمات.