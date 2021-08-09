هنيدي لـ«الوطن» عن «الإنس والنمس»: العمل مع المخرج شريف عرفة ممتع

عبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته برد فعل الجمهور حول فيلمه الأخير «الإنس والنمس»، الذي يعرض حالياً بدور العرض.

وقال «هنيدي» لـ«الوطن»: «العمل مع المخرج شريف عرفة ممتع، وكنت سعيدًا بالتعاون معه من جديد، لأنه مخرج كبير وعظيم، وكلامي عنه لن يكفيه».

وأضاف: «الفيلم تجربة جديدة ومختلفة زي الأفلام الأجنبية بمستوى متطور وجديد، وبقصة ممتعة مناسبة لكل الأسرة وللعيلة كلها.. إن شاء الله تشوفوه وتنبسطوا انتو وصحابكم وأُسركم».

أحداث فيلم الإنس والنمس

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق؛ إذ يجسد محمد هنيدي شخصية «تحسين» المسؤول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، ويعيش مع والدته «عارفة عبدالرسول»، وشقيقته «دنيا ماهر»، وزوجها «محمود حافظ».

ويلتقي «تحسين» بفتاة جميلة تدعى «نيرمين» تؤدي دورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين، ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء أسرة العروس للعالم السفلي، ويتورط الأول في مشكلات كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم «الإنس والنمس»

ويجمع فيلم الإنس والنمس عددًا من النجوم بخلاف محمد هنيدي ومنة شلبي، أبرزهم عمرو عبدالجليل، وصابرين، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وشريف دسوقي، ودنيا ماهر، وعارفة عبدالرسول، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير، وقصة وإخراج شريف عرفة.

ويعود الفنان محمد هنيدي بفيلم «النمس والإنس» إلى السينما بعد غياب دام لعدة سنوات؛ إذ إن آخر أعماله كان فيلم «عنترة ابن ابن ابن ابن شداد»، الذي شارك في بطولتة بجانب درة وخالد سرحان.